Lyon : Bruno Genesio défend le bilan de Moussa Dembélé

Peu en réussite depuis son arrivée à l'OL, Moussa Dembélé a reçu le soutien de son entraîneur, Bruno Genesio.

Arrivé à la fin du dernier mercato estival, Moussa Dembélé suscite beaucoup d'espoirs à l'Olympique Lyonnais, mais l'attaquant des Bleuets n'est pas franchement en réussite depuis son retour en France.

La dernière prestation de l'avant-centre lyonnais illustre bien ses difficultés du moment. Samedi dernier, contre Bourges en 32èmes de finale de Coupe de France (0-2), Dembélé, idéalement positionné à de multiples reprises, n'a pas trouvé le chemin des filets.

Bruno Genesio ne souhaite toutefois pas accabler l'ancien attaquant du Celtic. "Je trouve que vous êtes assez sévère avec lui, on oublie que c'est encore un très jeune joueur (22 ans), qu'il arrive dans un nouveau club", a tonné le coach de l'OL en conférence de presse ce lundi, dans des propos relayés par L'Equipe.

"Sur ce match de samedi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait car il s'est créé des occasions. Le plus important pour moi c'est d'être là où il faut. Et le fait qu'il ne lâche pas, ne se décourage pas, c'est très important à mes yeux".

"C'est important de lui maintenir notre confiance et de le faire enchaîner le plus possible", a continué le technicien français. "Attaquant, comme gardien de but, c'est un poste qui demande beaucoup de confiance". Pour rappel, Lyon affronte Strasbourg ce mardi en quarts de finale de Coupe de la Ligue.