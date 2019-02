Lyon-Barcelone : L'OL en 4-2-3-1 avec Martin Terrier titulaire

L'OL se présente en 4-2-3-1 face au Barça avec une surprise : Martin Terrier débutera sur le côté gauche aux côtés de Depay, Traoré et Dembélé.

La première information est tombée et c'est une bonne nouvelle pour l'OL : Tanguy Ndombélé et Jason Denayer, un temps incertains, sont bel et bien là et débuteront la rencontre. Depuis lundi soir, le suspense se situait davantage dans le système de jeu que Bruno Genesio allait privilégier pour faire face à l'armada barcelonaise. Selon nos informations, l'entraîneur rhodanien a choisi son habituel 4-2-3-1 avec une surprise notable : la titularisation de Martin Terrier. L'international Espoirs français sera accompagné de Memphis Depay en soutien de Moussa Dembélé. Côté droit, c'est Bertrand Traoré qui est préféré à Maxwel Cornet.

Julien Quelen, au Groupama Stadium.