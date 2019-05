Lyon - Barça 4-1, l'OL conserve la Ligue des Champions féminine

Victorieuse sur un score sans appel du Barça en finale, l'équipe féminine de l'OL s'est adjugée ce samedi sa 6e Ligue des Champions.

Finale de la Ligue des Champions féminine

-Barcelone : 4-1

Buts : Maroszan (5e), Hegerberg (14e, 19e, 30e); Oshoala (89e)

En attendant peut-être de l'être un jour chez les garçons, l'OL reste maitre de l'Europe sur la scène féminine. Ce samedi, dans la capitale hongroise de Budapest, les Rhodaniennes sont allées conquérir leur sixième couronne continentale, la quatrième d'affilée. En finale, face à un Barça que l'on présentait pourtant comme un outsider aux dents longues, il n'y a pas eu photo. Les protégées de Reynald Pedros ont gagné sur le même score que l'année dernière face à Wolfsburg (4-1). Quatre réalisations toutes réussies lors de la première demi-heure du jeu.

Maroszan buteuse dans sa ville natale

Au bout de trente minutes, le suspense était donc complètement plié. Et l'on se demandait même si les Catalanes n'allaient pas essuyer une gifle dont elles se souviendraient toute leur carrière. Heureusement pour elles, leurs opposantes se sont montrées conciliantes, levant un peu le pied une fois la victoire assurée.

La différence au tableau d'affichage s'est faite dès la 5e minute lorsque la régionale de l'étape, l'internationale allemande Dzsenifer Maroszan a trouvé le chemin des filets en convertissant un service de Van de Sanden. Les Espagnoles ont été surprises d'entrée, et elles n'ont même pas eu le temps de se ressaisir qu'elles encaissaient un but.

Le triplé express d'Hegerberg

Une démonstration de force de l'OL en finale de la Ligue des Champions ne pouvait se faire sans le show de la meilleure joueuse de l'équipe et détentrice du Ballon d'Or Football, Ada Hegerberg. Opportuniste, elle a trouvé le chemin des filets à trois reprises en l'espace d'un quart d'heure de jeu seulement (14e, 19e et 30e). D'abord en convertissant une nouvelle passe décisive de Van de Sanden. Puis en cueillant du gauche un service de Majri. Enfin, en surgissant dans les six mètres pour exploiter une offrande de Bronze.

Avec cette entame de match exceptionnelle, les Lyonnaises se sont facilitées grandement la tâche. Elles ont ensuite pu gérer tranquillement, en s'offrant même le luxe de se ménager en vue de la Coupe du Monde prévue dans trois semaines. En fin de partie, il y a eu un but encaissé de la part de la Nigériane Oshoala, mais il restera anecdotique et ne gâchera en rien la belle copie générale.

Avec ce triomphe, l'OL conforte donc sa place au sommet de l'Europe. Le président Jean-Michel Aulas a de quoi être fier de Wendie Renard et ses coéquipiers à l'issue de cet accomplissement, lui qui n'a pas eu la chance d'assister à la rencontre car attendu à Lyon pour le match crucial de la bande à Genésio face à (37e journée).