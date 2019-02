Lyon-Barcelone 0-0 - Toutes les réactions en zone mixte

Soulagés après ce score nul et vierge, les Lyonnais abordent la seconde manche contre le Barça avec l'espoir de faire un gros coup.

Léo Dubois (défenseur de l'Olympique Lyonnais) : "On est satisfait du résultat même si je pense qu’on aurait pu jouer des meilleurs coups surtout en première mi-temps ou dans notre pressing et dans nos distances d’intervention on aurait pu être meilleur. Je pense qu’on a respecté le plan de jeu, on a peut être été un peu trop scolaire mais au moins on ne prend pas de but et on se laisse toutes les chances pour le match retour. On a eu deux ou trois occasions en première mi temps et on aurait pu ouvrir le score , en 2e on n’a pas réussi à garder le ballon, je pense qu’on était un peu fatigué de leurs attaques. On sait sur quoi bosser pour le match retour".

Anthony Lopes (gardien de l'Olympique Lyonnais, RMC Sport) : "C'est vrai qu'on aurait aimé mettre ce but, mais c'était compliqué, surtout en seconde période, face à cette équipe extraordinaire. On a bien subi en deuxième. On a été costaud pour pas prendre ce but qui nous aurait pénalisé pour le match retour. Au début on s'était dit d'aller les chercher. On sait qu'ils prennent des risques sur la relance, même s'ils sont à l'aise. C'était un match très compliqué, très intense, on a pas mal subi. On ressort ce match avec le devoir accompli, enfin à moitié. On a pas réussi à marquer, mais on a pris de but. Denayer ? C'est important d'avoir des joueurs comme ça. C'est un travail collectif. C'est onze bonhomme qui nous ont permis d'obtenir ce résultat. Un manque de lien entre milieu et attaque ? Bien sûr, Nabil est très important, il récupère des ballons entre les lignes. Il met ses coéquipiers dans les meilleures dispositions.

Les chances sont bonnes des deux côtés, il faudra faire un exploit là bas. Ce sera pas facile de jouer là bas, il faudra marquer. Faire un match plein, être costaud et marquer sur la moindre opportunité".

Anthony Lopes en zone mixte : « S’il y a de la fierté ? La fierté ce serait de se qualifier au retour » #OLBarca pic.twitter.com/5rXB4dNEzD — Goal France (@GoalFrance) 19 février 2019

Clément Lenglet (défenseur du FC Barcelone, RMC Sport) : "Il y a plusieurs points à retenir. On a fait un match cohérent, on les a bien pressé, ça a bien fonctionné. On a plusieurs occasions aussi mais on a pas réussi à conclure. Il faut féliciter les gardiens qui ont pris le pas sur les attaquants. Il a manqué un peu de réussite, ce petit truc qui fait pencher une action. Maintenant on va devoir se préparer pour le match retour, tout reste à faire. Lyon a quand même eu quelques contre assez dangereux, on a eu la possession c'est aussi une manière de défendre. Ca a étiré les lignes. Je pense qu'on a fait un match cohérent à ce niveau-là. On voulait défendre en avançant, gagner nos duels et mettre du rythme. L'objectif c'est de passer au prochain tour ? Oui on veut passer en quart de finale, donc pour cela il faudra marquer et gagner ce match".

Clément Lenglet en zone mixte : « Ce n’est pas souvent que nos attaquants ne trouvent pas la faille. C’était un jour un peu sans, le gardien Anthony Lopes a été très très bon » #OLBarca pic.twitter.com/I66KyQipEL — Goal France (@GoalFrance) 19 février 2019

Bruno Genesio (entraîneur de l'Olympique Lyonnais, RMC Sport) : "Je suis pas certain que Barcelone soit inférieur à City, mais je pense qu'on a manqué de justesse technique, surtout en seconde période, on s'est contenté de défendre, on a été courageux, mais on leur a rendu trop vite le ballon. Il s'en est fallu de peu qu'on encaisse un but. On a été courageux et solidaire. Ca nous permet de rester en vie à la mi-temps de cette confrontation.On avait pas décidé d'être aussi bas, on avait décidé d'aller presser plus haut comme contre City. Parfois on veut faire des choses, mais on ne peut pas les faire à cause de l'adversaire. En 1ère mi temps, on a réussi à se créer des occasions, on aurait pu ouvrir le score. En seconde on était très émoussé à cause des efforts, on a pas pu poser davantage de problème à cette équipe".

Jean-Michel Aulas (président de l'Olympique Lyonnais, RMC Sport) : "C'est une performance honorable compte tenu de l'adversaire, qui était de grande qualité. On était aussi un petit peu diminués mais les choses se sont arrangées. L'absence de Nabil peut changer beaucoup de choses donc on va apprendre. Et je connais les compétences de Bruno sur le plan tactique pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas bien marché. On enchaîne les matches mais Barcelone avait un jour de moins de récupération donc c'est vrai que ça apparaissait pas très fluide par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire (...) Bruno Genesio ? On l'a évoqué à plusieurs reprises, on a réuni le comité de gestion la semaine dernière et on a fait le choix d'avancer notre prise de décision à fin mars. Bruno est quelqu'un que j'apprécie énormément, la confiance est grande (...) Rendez-vous le 31 mars où on prendra une décision et on s'y tiendra".

Jason Denayer (défenseur de l'Olympique Lyonnais, RMC Sport) : "Je pense que c'était plus une performance d'équipe. Je me suis senti à l'aise dans ce match. C'est plus une performance de toute l'équipe aujourd'hui.

Messi ? Le plus important c'était de fermer les espaces et de défendre tous ensemble. On sait qu'il est fort balle au pied, il fallait défendre en équipe. Fermer tous les espaces possibles".

Julien Quelen, au Groupama Stadium