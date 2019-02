Lyon, Aulas : "Ne pas lâcher avant d’avoir remporté la Ligue des champions"

Le président lyonnais a livré ses ambitions européennes dans un entretien accordé au Figaro.

Sa succession, son ambition européenne et domestique et les rêves qu'il caresse pour son club. Très prolixe, Jean-Michel Aulas s'est confié dans les colonnes du Figaro, affirmant qu'il ne veut pas passer la main avant d'avoir décroché le Graal continental avec les garçons comme il l'a déjà fait à maintes reprises avec les filles de l'OL.

"Dans cinq ans j'espère qu'on aura gagné une Coupe d'Europe"

«Je vais avoir 70 ans le 22 mars, avec plus de 2000 matches à mon actif, j'aimerais bien qu'on ne parle pas de 10 ans mais de 5 ans (pour son départ)», a confié le dirigant historique de l'Olympique Lyonnais dans des propos accordés au Figaro. « Je le prépare (l'avenir), on a déjà en interne des équipes pertinentes. Soixante-quinze ans, c'est un bel âge pour une sortie », estime encore le cacique rhodanien.

«Je l'ai dit, ça fait sourire, mais dans cinq ans j'espère qu'on aura gagné une Coupe d'Europe. Je ne veux pas lâcher avant d'avoir remporté la Ligue des champions. On en a gagné quelques-unes chez les filles (5 C1) et le Graal serait de remporter les deux en même temps chez les garçons et les filles.», a notamment rêvé le président lyonnais dans les colonnes du journal, se voulant plus que jamais ambitieux sur la scène européenne.

JMA a également été convié à évoquer sa succession, qu'il envisage avec sérénité plus ou moins à moyen terme, considérant son rôle assez "usant" à la tête du club rhodanien : "Après, il faut savoir s'arrêter. La suite est préparée. Entre 75 et 80 ans, c'est un métier qui est à plein temps, demande du self-control et une volonté de fer. Vous êtes sur tous les fronts, c'est usant.", a encore analysé Aulas, à la tête du club lyonnais depuis 1987,