Lyon - Aulas : "Memphis n'a pas dit ce qui a été relaté"

Jean-Michel Aulas est revenu sur les propos récents de Memphis Depay, qui avait étalé ses envies d'ailleurs.

Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a évoqué avec beaucoup de tact les propos de Memphis Depay.

Le Néerlandais avait fait savoir dans un entretien à un journal local qu'il ne se voyait rester à l'OL au-delà de la campagne en cours - le média en question relatant les propos suivants : J'aimerais retourner dans un grand club cet été. Lyon est un grand club, mais pas l'un des cinq meilleurs d'Europe. Je veux aller dans un club comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich".

L'article continue ci-dessous

Memphis Depay (OL) souhaiterait quitter Lyon cet été - L'Équipe ⁦@OL⁩ ⁦⁩ ⁦@lequipe⁩ Memphis vient d MU pour progresser à l’OL il est devenu 1 des très bons joueurs Européens:qu’il veuille aller encore + haut ds le top 4 cela me va bien https://t.co/8OLIxbx1ly — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 29 janvier 2019

Après une première réaction sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas a précisé que les propos du joueur avaient été mal relatés.

"Memphis n’a pas dit ce qui a été relaté. Il est un des plus grands joueurs européens. Memphis veut encore progresser. Les propos concernant l’OL ont été transformés. Memphis vient de communiquer pour l’expliquer. C’est un grand joueur dans une grande équipe", a expliqué le dirigeant à l'occasion de l'ouverture d'une boutique OL.

"Memphis a beaucoup d’envie et veut apporter sa pierre à l’édifice de l’OL. On est derrière lui. Il apporte beaucoup au club et à l’équipe", a aussi précisé Jean-Michel Aulas.