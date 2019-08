Lyon - Angers (6-0) : toutes les réactions en zone mixte

Retrouvez toutes les réactions après la large victoire lyonnaise contre Angers (6-0), ce vendredi.

Houssem Aouar (milieu de l'Olympique Lyonnais, Canal +) : "On est très satisfait de ce qu'on a pu produire. Je pense qu'on a été concentrés du début à la fin, quand l'équipe se met à bien jouer collectivement ça donne ce genre de résultat. Cette saison, on a à coeur d'être très performants, compétitifs aussi, on va essayer de donner le max de nous-mêmes. Collectivement, tous les joueurs se sont donnés à 100%. Memphis est un grand joueur donc forcément c'est beaucoup plus facile pour moi et pour nous de le trouver, et on sait que pour lui aussi quand il a une occasion c'est plus facile. Mais on ne doit pas se relâcher".

Sylvinho (entraîneur de l'Olympique Lyonnais) : "Avant tout, je voudrais revenir sur l'hommage magnifique rendu à Juninho. Il a passé une partie de sa vie professionnelle ici, avec beaucoup de succès, et cet hommage était beau. Le résultat est très bon, face à une équipe qui avait battu (3-1, 1re journée). Mais je suis content encore plus de mes joueurs que du résultat. C'est surtout un match qui nous donne la sensation que l'équipe est en cours de construction. La mentalité, l'état d'esprit étaient bons. Il y avait l'idée d'emporter les supporters avec nous. On a fait un grand match aujourd'hui, mais on est en construction, j'insiste là-dessus, il nous faut encore quelques journées pour voir poindre plus de certitudes. Ça n'est jamais une chose facile de changer l'état d'esprit des joueurs. C'est assez étonnant, autant de changement en peu de temps, mais la route est longue. Oui, c'est vrai, en peu de temps de travail, on a déjà eu des réponses. Mon état d'esprit a été compris, mais vraiment, il y a une marge de progression et la route est longue".