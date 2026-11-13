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UEFA Nations League C
team-logoLuxembourg
Stade de Luxembourg
team-logoEstonie
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Luxembourg - Estonie : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Luxembourg vs Estonie
Luxembourg
Estonie
UEFA Nations League C

En Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA, le Luxembourg affronte l’Estonie. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Francel'Equipe
BelgiqueDAZN
SuisseDAZN
LuxembourgRTL 2
CanadaFubo
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Luxembourg - Estonie : heure du coup d’envoi

crest
UEFA Nations League C - Journée 5
Stade de Luxembourg

Au Stade de Luxembourg, la sélection luxembourgeoise reçoit l’Estonie pour un duel du groupe 4 de la Ligue C de la Ligue des nations. Les deux équipes jouent des points importants pour leur classement.

Le Luxembourg est sous pression après une période difficile. Trois défaites lors de ses trois derniers matches officiels ont relégué l’équipe de l’entraîneur Jeff Strasser à la dernière place du groupe.

L’Estonie arrive en revanche avec bien plus de confiance. L’équipe de l’entraîneur Jurgen Henn est invaincue dans cette campagne de Ligue des nations et occupe la deuxième place du groupe.

Le match aller, disputé début octobre, s’est soldé par une victoire 1-0 de l’Estonie. Le Luxembourg doit cette fois réagir à domicile.

Pour suivre le match en direct, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion, l’heure du coup d’envoi et le streaming.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du Luxembourg et de l’Estonie ?

Le Luxembourg aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, aucun nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est achevée par une défaite 2-0 contre la Bulgarie. Auparavant, le Luxembourg avait également perdu 3-0 face à l’Islande. Sur ces cinq matches, l’équipe a inscrit deux buts et en a encaissé huit.

L’Estonie affiche deux victoires, trois nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est terminée sur un score de 0-0 contre l’Islande. Avant cela, l’Estonie avait battu le Luxembourg 1-0. L’équipe a marqué trois buts et n’en a encaissé qu’un seul sur ces cinq matches.

LUX

LUX - Forme

ALB
V0-1
BGR
V1-2
ISL
D0-3
EST
D1-0
BGR
D0-2
But marqué (encaissé)
3/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
EST

EST - Forme

LTU
V1-0
ISL
N1-1
BGR
N0-0
LUX
V1-0
ISL
N0-0
But marqué (encaissé)
3/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Luxembourg - Estonie : compositions d’équipe

Luxembourg vs Estonie compositions

4-4-2
Luxembourg crest
Luxembourg
LUX
Formation
Estonie crest
Estonie
EST
5-4-1
A. MorisA. Moristeam-logoL. JansV. SelimovicV. SelimovicF. BohnertF. Bohnertteam-logoT. Hallteam-logoH. Kadamaniteam-logoT. Cruzteam-logoM. OlesenV. ThillV. ThillA. DardariA. Dardariteam-logoS. ThillK. HeinK. Heinteam-logoK. Metsteam-logoE. Tougjasteam-logoR. PeetsonM. Schjoenning-LarsenM. Schjoenning-LarsenM. PaskotsiM. PaskotsiP. KristalP. KristalR. SheinR. SheinM. KaeitM. Kaeitteam-logoK. Palumetsteam-logoM. Maennilaan
Estonie crest
Estonie
EST
4-4-2
Luxembourg

Onze de départ

Estonie

Remplaçants

Entraineur

  • J. Strasser
  • J. Henn

Luxembourg - Estonie : forme des équipes

LUX

LUX - Forme

ALB
V0-1
BGR
V1-2
ISL
D0-3
EST
D1-0
BGR
D0-2
But marqué (encaissé)
3/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
EST

EST - Forme

LTU
V1-0
ISL
N1-1
BGR
N0-0
LUX
V1-0
ISL
N0-0
But marqué (encaissé)
3/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Luxembourg - Estonie : bilan des confrontations directes

Face à face

LuxembourgNulEstonie
0
1
3
UEFA Nations League C
Estonie badge
Estonie
EST
1
Luxembourg badge
Luxembourg
LUX
0
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Luxembourg badge
Luxembourg
LUX
0
Estonie badge
Estonie
EST
2
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Estonie badge
Estonie
EST
4
Luxembourg badge
Luxembourg
LUX
0
FDM
Matchs Amicaux
Luxembourg badge
Luxembourg
LUX
1
Estonie badge
Estonie
EST
1
FDM
1Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts1/4
Les deux équipes ont marqué1/4

Luxembourg - Estonie : les classements

Grp. 4

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
IslandeIslandeISL
422071+68
N
V
V
N
2
EstonieEstonieEST
413021+16
N
V
N
N
3
BulgarieBulgarieBGR
411235-24
V
D
N
D
4
LuxembourgLuxembourgLUX
410327-53
D
D
D
V
Promotion
Barrage Promotion

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