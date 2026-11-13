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Luxembourg - Estonie : heure du coup d’envoi

UEFA Nations League C - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Stade de Luxembourg

Au Stade de Luxembourg, la sélection luxembourgeoise reçoit l’Estonie pour un duel du groupe 4 de la Ligue C de la Ligue des nations. Les deux équipes jouent des points importants pour leur classement.

Le Luxembourg est sous pression après une période difficile. Trois défaites lors de ses trois derniers matches officiels ont relégué l’équipe de l’entraîneur Jeff Strasser à la dernière place du groupe.

L’Estonie arrive en revanche avec bien plus de confiance. L’équipe de l’entraîneur Jurgen Henn est invaincue dans cette campagne de Ligue des nations et occupe la deuxième place du groupe.

Le match aller, disputé début octobre, s’est soldé par une victoire 1-0 de l’Estonie. Le Luxembourg doit cette fois réagir à domicile.

Pour suivre le match en direct, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion, l’heure du coup d’envoi et le streaming.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du Luxembourg et de l’Estonie ?

Le Luxembourg aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, aucun nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est achevée par une défaite 2-0 contre la Bulgarie. Auparavant, le Luxembourg avait également perdu 3-0 face à l’Islande. Sur ces cinq matches, l’équipe a inscrit deux buts et en a encaissé huit.

L’Estonie affiche deux victoires, trois nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est terminée sur un score de 0-0 contre l’Islande. Avant cela, l’Estonie avait battu le Luxembourg 1-0. L’équipe a marqué trois buts et n’en a encaissé qu’un seul sur ces cinq matches.

Luxembourg - Estonie : compositions d’équipe

Luxembourg - Estonie : forme des équipes

Luxembourg - Estonie : bilan des confrontations directes

Luxembourg - Estonie : les classements