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Luxembourg - Estonie : heure du coup d’envoi

UEFA Nations League C - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Stade de Luxembourg

Au Stade de Luxembourg, la sélection luxembourgeoise reçoit l’Estonie pour un duel du groupe 4 de la Ligue C de la Ligue des nations. Les deux équipes jouent des points importants pour leur classement dans le groupe.

Le Luxembourg est sous pression après une période difficile. Trois défaites lors de ses trois derniers matches officiels ont fait tomber l’équipe de Jeff Strasser à la dernière place du groupe.

L’Estonie arrive en revanche avec une dynamique nettement plus favorable. L’équipe de Jurgen Henn est invaincue dans cette campagne de Ligue des nations et occupe la deuxième place du groupe.

Le match aller, disputé début octobre, s’était soldé par une victoire 1-0 de l’Estonie. Le Luxembourg doit cette fois réagir à domicile.

Pour suivre le match en direct, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion, l’heure du coup d’envoi et le streaming.

Les sujets de la semaine : qu’en est-il du Luxembourg et de l’Estonie ?

Le Luxembourg aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, aucun nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est achevée sur une défaite 0-2 contre la Bulgarie. Auparavant, le Luxembourg avait également perdu 0-3 contre l’Islande. Sur ces cinq matches, l’équipe a inscrit deux buts et en a encaissé huit.

L’Estonie affiche, sur ses cinq derniers matches, deux victoires, trois nuls et aucune défaite. Sa dernière rencontre s’est terminée sur un 0-0 contre l’Islande. Avant cela, l’Estonie avait battu le Luxembourg 1-0. L’équipe a marqué trois buts et n’en a encaissé qu’un seul lors de ces cinq matches.

Luxembourg - Estonie : compositions d’équipe

Luxembourg - Estonie : forme du moment

Luxembourg - Estonie : bilan des confrontations directes

Luxembourg - Estonie : les classements