Luuk Brouwers se lâche envers son propre employeur, Heerenveen : « Je trouve cela légèrement brutal »

Luuk Brouwers ne se retrouve pas du tout dans la situation actuelle autour de son possible transfert à l’Omonia Nicosie. Selon lui, la direction du sc Heerenveen adopte une attitude « légèrement brutale ».

Brouwers s’est déjà mis d’accord à titre personnel avec le club chypriote, si bien qu’il appartient désormais aux deux clubs de s’entendre sur une indemnité de transfert. Le milieu de terrain est en effet encore sous contrat jusqu’à la mi-2027.

C’est précisément là que se situe le problème. La direction de Heerenveen maintient son prix demandé pour Brouwers, auquel l’Omonia Nicosie ne semble pour l’instant pas vouloir répondre. Au grand mécontentement de Brouwers, qui estime que Heerenveen pourrait se montrer un peu plus conciliant.

« Je ne sais pas ce que le club demande. Ils n’ont même pas besoin de mettre de l’eau dans leur vin, il n’y a pas de vin. Si je joue aussi peu lors des trois derniers matches, alors il n’y a pas de vin », fulmine-t-il au micro d’ESPN après la rencontre.

« Je pense qu’il est clair quel est mon rôle et la manière dont on me considère ici. Je trouve ça légèrement brutal de camper sur ses positions pour un certain montant », poursuit Brouwers, qui doit se contenter d’un rôle de remplaçant en ce début de saison.

« Je comprends que c’est un monde dur. J’y adhère aussi. Parfois, on en récolte les fruits. J’ai toujours tout donné et maintenant j’attends aussi qu’ils réfléchissent un peu avec moi », conclut Brouwers, qui avait déjà fait ses adieux en larmes au public de Heerenveen dimanche à Tilbourg.

« J’ai passé de très bons moments ici. Cette reconnaissance est grande. J’ai tout donné pour ce maillot. Je semble effectivement en route vers Chypre. Nous sommes à un stade très avancé. C’est aux clubs de parvenir à un accord. »