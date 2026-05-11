L’après-midi de lundi a été singulier pour les joueurs du NAC Breda et du SC Heerenveen. Après l’interruption du match la veille, suite au jet de feux d’artifice sur la pelouse, les dix dernières minutes ont été disputées en Frise.

Le NAC a finalement tenu bon (2-0) à l’Abe Lenstra Stadion, laissant le capitaine de Heerenveen, Luuk Brouwers, avec la sensation d’avoir « perdu deux fois ». « Ce n’est pas agréable », a-t-il commenté avec un sourire devant la caméra d’ESPN. « C’est tout simplement un après-midi très étrange. »

« La rencontre a été arrêtée à cause de feux d’artifice, mais cela n’a profité ni au NAC ni à nous. Ce genre d’incident n’a tout simplement pas sa place dans le football. Quant au fait que la rencontre se termine ici, dans notre stade, je ne comprends toujours pas comment cela a pu se produire. Mais bon, cela nous a épargné quatre heures de trajet. »

L’arrière ne souhaite pas évoquer de petites blessures : « Il faut simplement appuyer sur le champignon. Le NAC souffre aussi, nous avons tenté de tirer notre épingle du jeu. Dimanche, un autre match crucial nous attend ; nous viserons une place en barrages pour jouer le premier match à domicile. L’Ajax est prévenu. »

Boy Kemper aurait lui aussi préféré un autre scénario pour terminer la rencontre. « De préférence hier soir. Heerenveen aurait été content, nous aussi, et on aurait pu tourner la page. Je trouve ça un peu exagéré, ça aurait pu être résolu d’une toute autre manière. Mais bon, ce n’est pas à nous de décider. »

Pour le jeune Eser Gürbüz, 19 ans, l’après-midi a été particulièrement mémorable : il a dû annuler son examen d’anglais pour disputer ces dix minutes. « Je vais sûrement avoir 1/20, donc je vais devoir le repasser. C’est grâce à la KNVB, merci beaucoup ! »

« Franchement, on ne peut pas y changer grand-chose : le football passe avant tout. Finalement, c’est peut-être mieux que je n’y sois pas allé, car ma préparation laissait à désirer », lance Gürbüz en riant. Milan van Dongen propose alors de poursuivre l’interview en anglais, et Gürbüz s’en sort avec brio. « Tu n'aurais pas eu une note insuffisante, je te donne un 8 », conclut Van Dongen.