Lutte pour le maintien en Ligue 1, Monaco/Caen/Dijon - Toutes les réactions

Découvrez les réactions des acteurs de Ligue 1 après un samedi soir très animé.

Leonardo Jardim (entraîneur de , après la défaite 1-0 à Nîmes) : "Il n'y a pas le feu. Nous continuons à croire en notre maintien. C'est tout du moins l'objectif. Monaco dépend toujours de ses résultats. La victoire est capitale le week-end prochain à la maison. On a manqué d'impact et d'intensité. La situation est difficile. On n'a peut-être pas un effectif qui a les qualités mentales pour jouer le maintien. Je sais que ce maintien est un objectif difficile. On a encore deux matches pour sauver notre saison. Rien n'est fini. Il faut faire le job. Tout le monde a conscience que Monaco est dans une situation difficile. Il faut avancer".

Fabien Mercadal (entraîneur de , après la victoire 3-2 contre Reims) : "On savait qu'il fallait faire une série comme celle qu'on réussit actuellement, on est programmés pour aller au bout. Tout n'a pas été parfait encore une fois, mais le collectif a répondu présent. On avait envie d'ouvrir la marque rapidement, de profiter des quelques doutes rémois. On a parfois un peu déjoué mais on est toujours revenus. D'un point de vue mental, c'est abouti, car tout le monde s'accroche, ce sprint final est difficile à vivre. On se concentre sur le jeu, pas sur le classement, même si on le connaît et qu'on connaît les positions des autres, les écarts de points. On a un gros match à préparer à , pas perdu d'avance. Après, on espère pouvoir faire une énorme finale ici contre lors de la dernière journée. On tient à la rage, avec solidarité, avec nos moyens".

Antoine Kombouaré (entraîneur de , après la victoire 2-1 contre ) : "C'est la victoire de l'espoir. Je ne sais pas si elle est méritée ou non, mais peu importe. On ne va pas se préoccuper de Caen ou de Monaco, mais de nous. On a souffert en seconde période, alors que nous avions eu la chance de marquer le premier but. J'ai aimé la réaction des joueurs, leurs qualités mentales, avec ce but inscrit au bout du temps additionnel. Je suis aussi heureux pour Julio Tavares, qui retrouve son efficacité".

Christophe Pelissier (entraîneur d'Amiens, aprèsle match nul 0-0 contre ) : "On pouvait espérer mieux ce soir, une victoire aurait été logique. On a été très costauds défensivement, on a contenu nos adversaires. Sur le plan offensif, on a manqué d'un peu plus de justesse sur le dernier geste. Maintenant, il reste deux matches contre Monaco et , nous sommes toujours devant nos poursuivants. Il faut positiver un peu plus, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, et ne pas s'occuper des autres. Ça se joue dans la tête dorénavant".