Lutte pour la Ligue des champions : Côme « élimine » la Roma et se retrouve au coude à coude avec la Juventus au classement

En s'imposant face à la Roma, Côme a fait un pas important vers la Ligue des champions, « éliminant » les Giallorossi de la course et se lançant dans un duel avec la Juventus pour la dernière place qualificative.





C'est ce dont sont convaincus les analystes de paris de Planetwin365 et Snai, qui proposent entre 2,15 et 2,50 une place parmi les quatre premiers pour Nico Paz et ses coéquipiers, une cote encore en baisse par rapport aux 2,75 d'il y a quelques jours. Les hommes de Spalletti ont toutefois un léger avantage, avec des cotes comprises entre 1,85 et 2,25, après que leurs deux dernières victoires consécutives les ont relancés au classement, où ils ne sont plus qu'à un point de la quatrième place occupée par Côme.Dans tout cela, la Roma semble presque hors course : sur le marché des cotes, les hommes de Gasperini paient le prix du match nul et des deux défaites lors de leurs trois derniers matchs et s’établissent à 3,50.





En revanche, le Napoli de Conte est pratiquement assuré d’une place en Ligue des champions : les champions d’Italie en titre ont remporté leurs trois derniers matchs et, surtout, récupèrent de nombreux joueurs clés, ce qui leur permet de voir la quatrième place comme acquise à 1,05 fois la mise.