Les supporters de Feyenoord ont fait entendre leur voix à l’adresse de Lutsharel Geertruida avant le choc face au PSV. Depuis la tribune réservée aux visiteurs du Philips Stadion, ils ont entonné « K*nker Geertruida, olé », comme le montrent des images de Voetbal Ultras.

Pour Geertruida, le match face au PSV sera quoi qu’il arrive particulier. Dimanche, l’international néerlandais affrontera pour la première fois Feyenoord, son club de cœur depuis l’enfance, depuis son transfert controversé au PSV.

Son départ pour Eindhoven a été mal accueilli à Rotterdam. Cela s’était déjà manifesté, mais avant le choc, les supporters de Feyenoord qui ont fait le déplacement se font de nouveau entendre avec un chant insultant visant le défenseur. « K*nker Geertruida, olé », scandent-ils.

Lors de sa présentation au PSV, au début de la saison, Geertruida avait déjà évoqué cette situation délicate. « Je ne m’attends pas à ce que tout le monde comprenne ou accepte immédiatement cette décision », avait-il déclaré.

« Mais j’espère qu’avec le temps, il sera aussi possible de voir tout l’amour, la gratitude et le respect que je continuerai d’éprouver pour Feyenoord. »

« C’est pourquoi je tiens à dire une chose très clairement : mon choix de rejoindre le PSV n’est pas un choix contre Feyenoord. Je n’oublierai jamais ce que Feyenoord m’a apporté et cela fera toujours partie de ce que je suis. »