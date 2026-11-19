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Un nouveau Clasico est attendu avec impatience par les amateurs de football en Arabie saoudite, et plus précisément en Roshn Saudi League, avec le choc entre Al-Ahli et Al-Nassr, une affiche devenue de plus en plus électrique ces dernières années.

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Al-Nassr se déplace sur la pelouse d'Al-Ahli demain, vendredi, au stade Al-Inma de Djeddah , pour un match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre s'annonce forcément électrique, surtout après les nombreux incidents qui ont émaillé les derniers Clasicos entre les deux équipes.

La domination d'Al-Nassr

Sur le terrain, on peut dire qu'Al-Nassr a pris le dessus ces dernières années, avec un très net avantage sur Al-Ahli dans les confrontations directes.

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Lors des 10 derniers matchs, Al-Nassr a remporté 6 victoires, contre un seul succès pour Al-Ahli, tandis que les 3 autres rencontres se sont soldées par un match nul.

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Au cours de ces matchs, les joueurs d'Al-Nassr ont trouvé le chemin des filets d'Al-Ahli à 25 reprises, tandis que les joueurs d'Al-Ahli ont inscrit 17 buts.

Les trophées pour Al-Ahli

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Toutefois, l'un des trois matchs nuls a directement offert un titre à Al-Ahli aux dépens d'Al-Nassr : la Supercoupe d'Arabie saoudite 2025, qu'Al-Ahli a remportée aux tirs au but.

Ce titre était le premier d'Al-Ahli en Supercoupe d'Arabie saoudite après dix ans d'attente, et le deuxième de son histoire. Ironie du sort, Al-Nassr avait également été l'une des victimes du sacre précédent.

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En mai 2016, Al-Ahli avait remporté pour la dernière fois la Coupe du Gardien des deux saintes mosquées, en battant Al-Nassr 2-1 après prolongation, avant de s'imposer face à Al-Hilal en Supercoupe.

Même l'avant-dernier titre d'Al-Ahli en Coupe du Roi avait été décroché aux dépens d'Al-Nassr, en mai 2012, grâce à une victoire 4-1.

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Le Clasico des lunettes noires

Cette rivalité intense sur le terrain a attisé la tension entre les supporters des deux clubs, qui s'est notamment accrue après la relégation d'Al-Ahli en Saudi First Division League en 2022.

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Les supporters d'Al-Nassr ont profité de cette relégation pour se moquer d'Al-Ahli à chaque occasion, en particulier lors des confrontations directes entre les deux équipes, la dernière en date après la victoire 2-0 lors de la 30e journée du championnat la saison dernière.

À l'issue de ce match, plusieurs joueurs d'Al-Nassr, au premier rang desquels les Français Mohamed Simakan et Kingsley Coman, ont enfilé des lunettes de soleil, une scène destinée à tourner en dérision la relégation d'Al-Ahli.

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Ce n'était pas la première fois que ce genre d'escarmouches se produisait : la polémique a commencé il y a environ quatre ans et demi, au moment de la relégation d'Al-Ahli de la Roshn Saudi League.

À l'époque, une célèbre application de livraison, alors sponsor du stade d'Al-Nassr, avait publié une publicité se moquant d'Al-Ahli après sa relégation à l'aide de lunettes de soleil, au prétexte que les matchs de First Division League se disputent en journée.

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Depuis, les lunettes noires sont devenues le signe distinctif des Clasicos entre Al-Ahli et Al-Nassr, les supporters et les joueurs d'Al-Nassr les arborant systématiquement lors de ces rencontres.

Le Clasico de Demiral

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Ces provocations ne sont pas passées inaperçues aux yeux du Turc Merih Demiral, défenseur d'Al-Ahli, qui s'est lui aussi employé à provoquer les supporters d'Al-Nassr, notamment lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, en avril dernier.

Lors de ce match, Demiral s'est accroché avec plusieurs joueurs d'Al-Nassr, se moquant du club de la capitale pour n'avoir jamais remporté la Ligue des champions de l'AFC Élite, d'autant que la rencontre intervenait juste après le sacre d'Al-Ahli, son deuxième dans cette compétition.

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L'affaire ne s'est pas arrêtée là : le défenseur turc a tenu des propos fracassants, accusant les arbitres de favoriser Al-Nassr afin d'offrir à la star portugaise Cristiano Ronaldo son premier titre avec le club.

En raison de ces agissements, Demiral a écopé de lourdes sanctions de la part de la commission de discipline de la Fédération saoudienne de football, notamment une suspension d'un match ainsi qu'une amende de 165 000 riyals saoudiens.

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Ce sera la première fois que les deux équipes se retrouveront depuis ces événements houleux, ce qui promet un Clasico encore plus brûlant.

Le Clasico des mains tremblantes

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En plus de tous ces épisodes mouvementés, ce Clasico revêt une importance capitale pour les entraîneurs des deux équipes, l'Australien Ange Postecoglou et le Néerlandais Marino Pušić, en raison de leur situation dans leurs clubs respectifs.

Certes, Postecoglou obtient de bons résultats avec Al-Nassr, mais il a essuyé de vives critiques après la lourde défaite face aux Émiratis d'Al-Ain (1-4), lors de la 1re journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Certains ont comparé le technicien australien à son prédécesseur portugais Jorge Jesus, qui a mené Al-Nassr au titre en Roshn Saudi League la saison dernière, ce qui fait peser une forte pression sur ses épaules.

De son côté, Pušić fait face à une vaste colère des supporters d'Al-Ahli, notamment en raison des résultats irréguliers de l'équipe en Roshn Saudi League, où elle a perdu 4 matchs sur 11, ce qui la place au 6e rang du classement.

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Les critiques à l'encontre du technicien néerlandais se sont intensifiées après le recrutement du milieu de terrain ukrainien Artem Bondarenko, malgré l'opposition des supporters, le joueur ayant évolué sous ses ordres au Chakhtar Donetsk.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue après la défaite 1-6 face à Al-Shabab en Roshn Saudi League, qui a poussé les supporters d'Al-Ahli à lancer une vaste campagne réclamant le limogeage du technicien néerlandais, ce qui ne s'est toujours pas produit.

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Ce contexte place les deux entraîneurs sous pression : chacun cherchera à éviter la défaite, de peur d'attiser davantage la colère des supporters, ce qui pourrait mettre un terme prématuré à l'aventure de l'un d'eux avec sa nouvelle équipe.