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Un nouveau Clasico est attendu par les amateurs de football en Arabie saoudite, et plus précisément en Roshn Saudi League, avec le choc entre Al-Ahli et Al-Nassr, une affiche devenue de plus en plus électrique ces dernières années.

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Al-Nassr se déplacera chez Al-Ahli demain, vendredi, au stade Al-Inma de Djeddah , pour un match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre s'annonce forcément palpitante, surtout après les nombreux incidents qui ont émaillé les derniers Clasicos entre les deux équipes.

La domination d'Al-Nassr

Sur le terrain, on peut affirmer qu'Al-Nassr a pris l'ascendant ces dernières années, avec une très nette supériorité sur Al-Ahli dans les confrontations directes.

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Sur les 10 derniers matchs, Al-Nassr a signé 6 victoires, contre un seul succès pour Al-Ahli, les 3 autres rencontres s'étant soldées par un match nul.

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Lors de ces rencontres, les joueurs d'Al-Nassr ont trouvé le chemin des filets à 25 reprises face à Al-Ahli, tandis que ceux d'Al-Ahli ont marqué 17 buts.

Les trophées pour Al-Ahli

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Toutefois, l'un des trois matchs nuls a directement offert un titre à Al-Ahli aux dépens d'Al-Nassr : la Supercoupe d'Arabie saoudite 2025, qu'Al-Ahli a remportée aux tirs au but.

Ce trophée était le premier d'Al-Ahli en Supercoupe d'Arabie saoudite après 10 ans d'attente, et le deuxième de son histoire. Ironie du sort, Al-Nassr avait également fait partie des victimes lors du sacre précédent.

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En mai 2016, Al-Ahli avait remporté pour la dernière fois la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, après sa victoire contre Al-Nassr après prolongation (2-1), avant de battre Al-Hilal en Supercoupe.

Même l'avant-dernier titre d'Al-Ahli en Coupe du Roi avait été décroché aux dépens d'Al-Nassr, en mai 2012, grâce à un succès 4-1.

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Le Clasico des lunettes noires

Cette rivalité intense sur le terrain a attisé les tensions entre les supporters des deux clubs, qui se sont particulièrement exacerbées après la relégation d'Al-Ahli en Saudi First Division League en 2022.

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Les supporters d'Al-Nassr ont profité de cette relégation pour se moquer d'Al-Ahli à chaque occasion, notamment lors des confrontations directes entre les deux équipes, la dernière fois après la victoire 2-0 lors de la 30e journée du championnat la saison dernière.

Au coup de sifflet final, plusieurs joueurs d'Al-Nassr, à commencer par les Français Mohamed Simakan et Kingsley Coman, ont arboré des lunettes de soleil, une mise en scène destinée à tourner en dérision la relégation d'Al-Ahli.

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Ce n'était pas la première fois que de telles escarmouches se produisaient : la crise a commencé il y a environ quatre ans et demi, au moment de la relégation d'Al-Ahli de la Roshn Saudi League.

À l'époque, une célèbre application de livraison, qui sponsorisait le stade d'Al-Nassr, avait publié une publicité se moquant d'Al-Ahli après sa relégation à l'aide de lunettes de soleil, sous prétexte que les matchs de First Division League se disputent en journée.

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Depuis, les lunettes noires sont devenues le signe distinctif des Clasicos entre Al-Ahli et Al-Nassr, les supporters et les joueurs d'Al-Nassr ne manquant jamais de les porter lors de ces rencontres.

Le Clasico de Demiral

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Ces provocations ne sont pas passées inaperçues aux yeux du Turc Merih Demiral, défenseur d'Al-Ahli, qui s'est lui aussi employé à provoquer les supporters d'Al-Nassr, notamment lors du dernier match entre les deux équipes, en avril dernier.

Lors de cette rencontre, Demiral s'est accroché avec plusieurs joueurs d'Al-Nassr, se moquant du club de la capitale pour ne pas avoir remporté la Ligue des champions de l'AFC Élite, d'autant que le match intervenait juste après le sacre d'Al-Ahli, son deuxième dans la compétition.

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Les choses ne se sont pas arrêtées là : le défenseur turc a tenu des propos polémiques, accusant les arbitres de favoriser Al-Nassr afin d'offrir à la star portugaise Cristiano Ronaldo son premier titre avec l'équipe.

En raison de ces comportements, Demiral a écopé de lourdes sanctions de la part de la commission de discipline de la Fédération saoudienne de football, notamment une suspension d'un match, assortie d'une amende de 165 000 riyals saoudiens.

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Ce sera la première fois que les deux équipes se retrouveront depuis ces incidents, de quoi rendre ce Clasico encore plus brûlant.

Le Clasico des mains tremblantes

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Outre tous ces épisodes mouvementés, ce Clasico revêt une importance capitale pour les entraîneurs des deux équipes, l'Australien Ange Postecoglou et le Néerlandais Marino Pušić, en raison de leur situation dans leurs clubs respectifs.

Certes, Postecoglou obtient de bons résultats avec Al-Nassr, mais il a essuyé de vives critiques après la lourde défaite face aux Émiratis d'Al-Aïn (1-4), lors de la 1re journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Certains ont comparé le technicien australien à son prédécesseur portugais Jorge Jesus, qui avait mené Al-Nassr au titre de la Roshn Saudi League la saison dernière, ce qui fait peser sur lui une forte pression.

De son côté, Pušić fait face à une vaste colère des supporters d'Al-Ahli, notamment en raison des résultats en dents de scie de l'équipe en Roshn Saudi League, où elle a perdu 4 de ses 11 matchs, ce qui la place au 6e rang du classement.

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Les critiques à l'encontre du technicien néerlandais se sont intensifiées après le recrutement du milieu de terrain ukrainien Artem Bondarenko, malgré l'opposition des supporters à son arrivée, après qu'il a évolué sous ses ordres au Chakhtar Donetsk.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue après la défaite face à Al-Shabab (1-6) en Roshn Saudi League, qui a poussé les supporters d'Al-Ahli à lancer une vaste campagne réclamant le limogeage du technicien néerlandais, ce qui n'est toujours pas arrivé.

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Ce contexte place les deux entraîneurs sous pression, chacun cherchant à éviter la défaite de peur d'attiser la colère des supporters, ce qui pourrait mettre prématurément fin à l'aventure de l'un d'eux avec sa nouvelle équipe.