Lukaku et Smalling condament la Une du Corriere : "Vous continuez à alimenter le racisme"

Le journal italien s'est fendu d'une Une représentant les deux joueurs accompagnés du commentaire "Black Friday".

Après le directeur du Corriere dello Sport, c'est au tour des deux joueurs de réagir à la Une polémique de ce jeudi. Pour rappel, le journal a publié une première page avec une photo des deux joueurs arrivés cet été en , accompagnée du titre "Black Friday" alors que l'Inter et la Roma s'affrontent ce vendredi.

Romelu Lukaku et Chris Smalling ont tous deux communiqué sur leurs réseaux sociaux. Le premier a posté sur son compte Twitter : "Au lieu de se concentrer sur un affrontement entre deux équipes... Corriere dello Sport vient avec le plus bête des gros titres que j'ai jamais vu dans ma carrière.

"Vous continuez à alimenter la négativité et le racisme au lieu de parler du beau jeu qui va se jouer à San Siro entre deux grands clubs. L'éducation est la clé. Vous du Corriere dello Sport devriez faire un meilleur travail. Merci à tous les fans et autres journalistes pour leur soutien et attendons avec impatience le match de demain. Forza Inter."

De son côté, Smalling a également utilisé Twitter pour s'exprimer : "Alors que j'aurais aimé passer la journée à me concentrer sur le gros match de demain, il est important de faire savoir que ce qui s'est passé ce matin [jeudi] était mal.

"J'espère que les rédacteurs impliqués dans la publication de ce titre prendront leurs responsabilités et comprendront le pouvoir qu'ils détiennent à travers les mots, et l'impact que ces mots peuvent avoir. Un grand bravo à l' pour son soutien. Maintenant, que la bataille commence."

— Chris Smalling (@ChrisSmalling) December 5, 2019

En réponse à ce titre du Corrie dello Sport, l' et la Roma ont interdit au journal de se rendre dans leurs infrastructures jusqu'à la fin de l'année civile.