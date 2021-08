Lukaku à Chelsea ? "Une vague de menaces intolérables"

Suite au départ de Lukaku vers Chelsea, l’agent de l’attaquant belge a reçu de nombreuses menaces envers sa famille.

L'agent de Romelu Lukaku, Federico Pastorello, a affirmé que lui et sa famille avaient fait l'objet de menaces pour son implication dans le transfert de l'attaquant de l'Inter à Chelsea.

Chelsea a conclu la signature de Lukaku en provenance de club milanais pour 115 millions d’euros cette semaine, alors que le Belge revient une seconde fois à Stamford Bridge après son premier passage entre 2011 et 2014, marqué par de nombreux prêts.

Dans un communiqué publié vendredi, Pastorello a déclaré que le départ de Lukaku de Milan a conduit à un comportement indigne d’une partie des fans de l'Inter.

Ce qui a été dit?

"J'ai toujours accepté - et continuerai de le faire - la confrontation et la critique constructive : elles font partie du jeu pour ceux qui jouent un rôle avec une pertinence médiatique considérable", a déclaré Pastorello.

"Ce que nous ne pouvons absolument pas tolérer, ce sont les mensonges, les insinuations, les insultes et les menaces que nous avons reçues [également contre ma famille et mes filles], qui ont largement dépassé les limites de la civilisation, de la décence et de la tolérance."

"Croyez-le ou non, l'affection des supporters et le lien particulier avec la ville de Milan ont fait réfléchir Lukaku longtemps : mais ensuite, une fois sa décision prise, il a continué avec conviction et fermeté."

"L'aspect économique est un détail, mais ce n'est pas le facteur principal qui détermine nos choix et ceux de nos clients."

"En ce qui concerne le FC Internazionale, je peux garantir que le PDG Giuseppe Marotta, le directeur sportif Piero Ausilio, ainsi que l'entraîneur Simone Inzaghi, qui y a travaillé personnellement - ont tout fait pour éviter ce transfert."

"Mais il y a des circonstances qui dépassent leur champ de décision et dépendent des instructions des propriétaires."

Quelle est la prochaine étape pour Chelsea ?

Les Blues lancent samedi leur campagne de Premier League face à Crystal Palace.

Lukaku ne sera pas retenu pour ce match contre les Eagles et pourrait faire ses débuts avec Chelsea dimanche prochain lorsque les Blues affronteront Arsenal.