Luka Romero : « Ce serait un rêve de jouer avec Messi en sélection »

Le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga revient sur ses débuts et se confie sur ses ambitions.

Le 24 juin 2020, Luka Romero est entré dans l'histoire de la en devenant le plus jeune joueur à prendre part à un match de ce championnat. A seulement 15 ans et 219 jours, l'attaquant de Majorque était entré en jeu face au Real Madrid à la 83e minute.

Le championnat terminé, le joueur s'est confié à nos confrères argentins d'Olé pour revenir sur ses débuts historiques : « Je n'avais pas peur. Le football se joue de la même manière partout. Pour moi, c'était comme jouer sur un terrain vague avec mes amis. »

Le jeune joueur raconte même sa première rencontre avec Sergio Ramos sur un corner : « Il m'a serré la main et m'a demandé « bonjour crack, quel âge as-tu ? ». J'ai dit 15 et il a été surpris. »

Il ne veut pas être comparé à Messi

Forcément, quand on est un attaquant argentin et que l'on débute en sans passer par la case championnat d' , les comparaisons avec Lionel Messi sont inévitables. Mais Luka Romero les rejettent en bloc : « Il n'y a qu'un seul Lionel Messi. Cela m'énerve d'être comparé à lui parce que veux me faire un nom dans le football en tant que Luka Romero. Après, je regarde tous ses matches car je suis fan de lui. Ce serait un rêve de jouer avec lui en sélection ».