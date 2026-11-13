Partager Suivez GOAL sur Google

Luka Modric a donné le ton des hommages rendus à Harry Kane après que le capitaine de l’Angleterre est officiellement devenu le joueur le plus sélectionné de l’histoire de l’équipe masculine de son pays. L’attaquant du Bayern Munich a atteint le cap historique des 126 sélections lors de la victoire de jeudi face à la Croatie, dépassant le record de longue date détenu par le légendaire gardien Peter Shilton.

Publicité

Une soirée historique à Wembley pour Kane

Kane a honoré sa 126e sélection lors de la victoire 2-1 contre la Croatie, jeudi à Wembley. Le joueur de 33 ans a marqué cette occasion mémorable en transformant le penalty décisif, offrant la victoire à l’équipe hôte.

L’attaquant a ainsi dépassé les 125 sélections de Shilton, un record qui tenait depuis 36 ans.

Pour célébrer cet exploit, le gardien de but légendaire a personnellement remis à Kane un écusson doré. L’équipe nationale croate a elle aussi salué ce cap en offrant un cadeau spécial à l’attaquant.

Modric lui rend la pareille

Le capitaine de l’Angleterre a qualifié son ancien coéquipier de Tottenham, Modric, de « source d’inspiration », et le meneur de jeu croate lui a rendu le compliment après le coup de sifflet final.

Publicité Publicité

S’exprimant auprès de Sky Sports, Modric a déclaré : « C’est vraiment impressionnant et je suis content pour lui. Il le mérite, c’est quelqu’un de toujours très humble qui travaille toujours dur, et il mérite ce qui lui arrive.

Related Topics

« Tout ce qui lui arrive, comme je l’ai dit, j’en suis vraiment content pour lui et cela doit être très émouvant pour lui aussi. Parce que je me souviens de ce que j’ai ressenti quand je suis devenu le joueur comptant le plus de sélections pour votre pays : c’est quelque chose de spécial. Et [avoir remporté] le Ballon d’Or et tout le reste, cela doit être très émouvant pour lui. »

Un modèle absolu

L’entraîneur croate Slaven Bilic a également salué l’état d’esprit de l’attaquant, opposant son professionnalisme à l’attitude des jeunes talents de l’époque actuelle.

Publicité

« Il est incroyable. Nous avons ce type de joueur à un autre poste et tout, mais avec une mentalité très similaire, ce qui est très difficile à trouver de nos jours », a déclaré Bilic à ITV. « Vous savez, ces nouveaux joueurs modernes aiment se faire remarquer et tout ça. Harry et Luka, ensemble, sont le meilleur exemple pour tous les enfants qui débutent ou rêvent de devenir footballeurs professionnels.

« C’est formidable pour Harry, bien sûr, et c’est formidable pour le football, parce qu’il est un véritable modèle, comme je l’ai dit. »

Publicité

Le cap des 200 sélections en ligne de mire

Le record de Shilton, vieux de 36 ans, étant désormais derrière lui, l’attention se porte naturellement sur le nombre de sélections que Kane pourrait encore ajouter à son total, alors qu’il continue de mener l’équipe nationale.

Interrogé sur la possibilité pour le joueur de 33 ans d’atteindre les 200 sélections avec l’Angleterre, Bilic a loué l’exceptionnelle longévité de l’attaquant : « Il se bonifie comme le vin. »