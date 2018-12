Luka Modric : "Je veux finir ma carrière au Real Madrid mais ce ne sera pas facile"

Élu athlète croate de l'année, le milieu de terrain du Real Madrid a juré fidélité au club espagnol et espère y conclure sa carrière.

Ballon d'Or 2018, élu meilleur joueur de l'année par la FIFA, meilleur joueur de la Coupe du monde 2018, Luka Modric a tout raflé ou presque lors de l'année 2018. Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et finaliste de la Coupe du monde avec la Croatie, il a été élu meilleur athlète de l'année dans son pays en Croatie, l'occasion pour lui d'évoquer plusieurs sujets.

Présent pour recevoir le trophée, le milieu croate a plaisanté concernant toutes les récompenses remportées cette année : "J'ai une étagère où je tiens mes trophées, je vais devoir l'élargir un peu plus ... Beaucoup de gens qui connaissent mon histoire peuvent en apprendre quelque chose, j’ai toujours cru en moi et je n’ai pas regardé en arrière des critiques. Ces histoires m'ont seulement rendu plus fort".

Modric veut continuer avec la Croatie

Luka Modric a juré fidélité au Real Madrid : "Le plus important pour Real cette année est de relever notre niveau de jeu, car nous sommes entrés dans une période compliquée après tous les grands succès que nous avons obtenus. Mon objectif personnel et mon grand souhait est de terminer ma carrière au Real Madrid, ce serait un scénario idéal. Mais pour y parvenir, je dois rester capable de jouer au plus haut niveau, ce ne sera pas facile".



Le milieu de terrain du Real Madrid a assuré vouloir continuer à jouer avec la sélection croate : "Beaucoup de gens ont dit que c’était la meilleure étape possible pour se retirer du football international après la finale de la Coupe du Monde, mais mon cœur a décidé de rester et de continuer à jouer. Et je continuerai à jouer aussi longtemps qu'ils auront besoin de moi".

Enfin, Luka Modric a conclu en répondant à une question plus globale sur le sport. Interrogé sur l'évènement auquel il a préféré assisté, il a tout simplement répondu la finale de Coupe Davis : "J'étais très heureux de voir notre équipe remporter la Coupe Davis, spécialement depuis que j'aime le tennis. Et je suis encore plus heureux parce qu'ils ont battu la France en finale".