Luiz Fernandez : "Le travail de Thomas Tuchel au PSG est remarquable"

L'ancien entraîneur du PSG a analysé le travail du technicien allemand et est revenu sur l'élimination en Ligue des champions.

Thomas Tuchel est l'homme de la situation. Arrivé l'été dernier pour remplacer Unai Emery, l'Allemand s'est rapidement adapté et a vite conquis son monde au PSG. Les supporters sont heureux du jeu pratiqué par le champion de en titre, mais ce sont surtout les joueurs qui ont fait front toute la saison en soutien de leur entraîneur à l'image de Neymar et d'autres cadres ayant ouvertement manifesté leur joie de travailler avec l'Allemand.

Malgré l'élimination contre en huitième de finale de la , Thomas Tuchel a de nombreux admirateurs au sein du club de la capitale ainsi qu'à l'extérieur et continue de faire l'unanimité. Dans une interview accordée à Le Parisien, Luis Fernandez, ancien entraîneur du PSG, a encouragé et complimenté l'actuel technicien du club de la capitale, Thomas Tuchel, pour son travail depuis son arrivée au club.

"J'étais triste pour Tuchel après Manchester"

L'article continue ci-dessous

"Je l’observe depuis un an et ce qu’il fait est remarquable. Tuchel a changé le jeu, l’intensité et le rythme du PSG, il a de l’affection envers ses joueurs. Il valorise les jeunes et leur fait confiance en intégrant cette saison Diaby, Dagba et Nsoki. Les jeunes se disent que maintenant il y a un entraîneur qui les regarde et c’est à eux de faire en sorte de ne pas le décevoir", a décrypté Luis Fernandez, revenu au club depuis plus d'un an.

L'ancien technicien du PSG espère que le club de la capitale va avoir plus de réussite en Europe : "Le seul entraîneur à avoir remporté une Coupe d'Europe avec le PSG ? J’espère qu’il y en aura un qui me remplacera avant que je parte de ce monde (rire). J’étais surtout triste pour l’entraîneur Thomas Tuchel car je l’aime beaucoup. Quand on refait l’analyse du match, Manchester n’a presque rien fait. Peut-être qu’après le résultat du match aller, la qualification était acquise pour les joueurs".

Enfin, Luis Fernandez a détaillé son rôle au sein du PSG depuis son retour : "Je vais observer les équipes de jeunes du PSG en faisant des évaluations sur toutes les catégories. Je vais aussi rechercher des jeunes qui peuvent intéresser le centre de formation. Ce sont Jean-Claude Blanc (le directeur général délégué du club parisien) et le directeur sportif Antero Henrique qui me l’ont demandé. Je suis à la disposition du club !".