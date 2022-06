Luis Suarez encourage Darwin Nunez après son transfert à Liverpool

Luis Suarez est content de voir son compatriote Darwin Nunez suivre ses pas en s’engageant avec Liverpool.

Darwin Nunez a le soutien total de Luis Suarez dans le challenge qu’il s’est fixé de devenir la nouvelle star uruguayenne des Reds. El Pistolero l’a encouragé à signer un beau parcours à Anfield et laisser la même trace que lui dans ce prestigieux club.

Alors que l'on se demande combien de temps Sadio Mané et Mohamed Salah resteront sur le bord de la Mersey, le vice-champion d’Angleterre s’est employé dernièrement à renforcer ses rangs au niveau de l’attaque. L'ailier colombien Luis Diaz a été recruté en janvier et ensuite c’est 100 millions d’euros qui ont été investis dans Nunez. Jurgen Klopp ayant fait en sorte d’apporter encore plus de puissance de feu à son équipe. Et le dernier arrivé à Liverpool espérant suivre les traces de son illustre prédécesseur.

Nunez peut-il emboiter le pas à Suarez chez les Reds ?

Les Reds ont signé Suarez en provenance de l'Ajax lors de la fenêtre de transfert de janvier 2011 et l'ont vu inscrire 82 buts pour le club en 133 apparitions, tout en remportant le prestigieux prix du joueur de l'année en PL.

Nunez espère avoir un impact similaire à Anfield et dans cette optique il a reçu le soutien de son compatriote.

Après avoir posté une image sur les médias sociaux portant la mention "Forever Uruguayan", le nouveau joueur de Liverpool a reçu la réponse suivante de son coéquipier en équipe Celeste : "J'étais le premier ! Mais j'espère que tu seras le premier au niveau des buts. Câlin ! !!"

Nunez a ensuite ajouté lors de son échange avec Suarez : "Je suis fier de suivre tes traces. J'espère que je pourrai être aussi performant que toi à Liverpool."

Suarez avait conseillé Nunez à Barcelone

Les Reds ont agi rapidement pour mettre en place un accord cet été après avoir vu Nunez marquer 34 buts pour Benfica toutes compétitions confondues la saison dernière. Avec ces prestations éblouissantes il a suscité l’intérêt de nombreux ténors à travers l'Europe. Manchester United faisait aussi partie de ses courtisans. Liverpool a finalement devancé son ennemi juré et mis la main sur ce grand « prospect ».

Par ailleurs, Suarez a révélé qu'il avait un jour conseillé au FC Barcelone à s'attacher les services de son compatriote mais ses demandes étaient restées lettre morte. "J'ai recommandé Darwin à Barcelone quand il était à Almeria. J'ai 15 ans d'expérience internationale. J'en connais un rayon sur les attaquants ».