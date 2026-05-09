Retiré de la sélection uruguayenne depuis un an et demi, Luis Suárez pourrait toutefois faire son retour sous le maillot celeste lors de la Coupe du monde cet été. L’attaquant de 39 ans se dit ouvert à cette perspective.

En septembre 2024, Suárez a disputé son dernier match international. Il a représenté l’Uruguay à 143 reprises, inscrivant 69 buts, ce qui en fait le meilleur buteur de l’histoire de la Celeste.

À l’époque de son départ, il avait vivement critiqué le sélectionneur Marcelo Bielsa, toujours en poste. Interrogé par l’agence EFE, l’attaquant clarifie aujourd’hui sa position.

« J’ai pris du recul pour laisser la place à la jeune génération. J’ai dit quelque chose que je n’aurais pas dû dire et j’ai présenté mes excuses pour cela. »

Aujourd’hui, il espère secrètement faire son retour. « Je ne dirais jamais non à l’équipe nationale si elle avait besoin de moi, surtout à l’approche d’une Coupe du monde. Je sens que j’ai encore de la ressource. »

Suárez a déjà pris part aux Coupes du monde 2010, 2014, 2018 et 2022 avec l’Uruguay, et a remporté la Copa América 2011 avec son pays.

L’Uruguay entamera sa Coupe du monde dans la nuit du 15 au 16 juin face à l’Arabie saoudite, puis affrontera le Cap-Vert et l’Espagne dans son groupe.