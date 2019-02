Luis Milla : "Personne ne peut être comparé à Lionel Messi"

EXCLU GOAL - L'ancien milieu de terrain du Real et de Barça, Luis Milla, s'est confié à Goal avant le troisième Clasico de la saison.

Mercredi prochain, en demi-finale retour de la Copa Del Rey, le Real Madrid accueille le Barça. Avant ce match, Goal a joint Luis Milla, un ancien joueur des deux formations. Ce dernier s'est confié longuement sur les différents sujets qui alimentent actuellement les journaux de l'autre côté des Pyrenées, comme la rentabilité époustouflante de Lionel Messi ou encore les difficultés que rencontre Gareth Bale avec les Merengue.

"On ne rend pas service à Vinicius si on le compare à Messi"

Dernièrement, au Real, le joueur qui crève l'écran c'est le Brésilien Vinicius. D'aucuns commencent à lui trouver des points communs avec Lionel Messi. Un exercice que Milla juge totalement ridicule. Pour lui, la jeune pépite merengue doit encore beaucoup progresser avant d'espérer ne serait-ce que d'approcher le niveau de l'Argentin. "Vous ne pouvez pas les comparer, a-t-il tonné. En fait, personne ne peut se comparer à Messi. Cela n'enlève rien au fait que Vinicius est jeune, a de grandes capacités, il peut dribbler, il a du pouvoir et des capacités offensives au plus haut niveau. Il doit cependant améliorer certaines choses, comme quand il faut relâcher le ballon. C'est un joueur très intéressant mais le comparer à Messi ne peut pas lui faire du bien. Ce n'est pas le moment de faire ça".

Vinicius a lui-même été questionné sur "La Pulga" avant les retrouvailles entre les deux équipes. Tout en faisant preuve d'humilité à l'égard de son ainé, il a certifié que ni lui, ni aucun de ses partenaires n'avaient peur du quintuple Ballon d'Or.

"Gareth Bale accumule les erreurs"

À Madrid, et malgré ses belles performances, Vinicius n'est pas celui dont on parle le plus en ce moment. Actuellement, c'est surtout Gareth Bale qui se met en évidence. Mais pas dans le bon sens du terme. Dimanche, lors de la victoire contre Levante (2-1), le Gallois a refusé de célébrer son but avec un coéquipier. Pour Milla, c'est une mauvaise attitude et elle est incompréhensible quand elle vient d'un élément aussi chevronné. "Il a piqué une crise, c'est une terrible erreur du joueur. J'imagine que Bale a déjà demandé pardon à Lucas Vazquez. Toute équipe de football, professionnelle ou non, ne peut se permettre de projeter une mauvaise image. Une équipe travaille avec des valeurs partagées et faire ce geste devant tant de personnes va à l’encontre de la solidarité. Le problème; dans son cas, est que c'est une erreur après l'autre. Nous l'avons déjà vu au Wanda Metropolitano. Cela donne l'impression qu'il est un joueur qui ne se connecte pas avec le reste de ses coéquipiers et c'est là que le Real Madrid a un problème. Ils veulent projeter l'image d'une équipe supérieure, mais ensuite un joueur fait quelque chose comme ça".

"Suarez ? Il peut retrouver son efficacité à tout moment"

Au Barça, on n'a pas ce genre de problèmes. Tout va pour le mieux et c'est Messi qui incarne cette bonne période. Ce dernier s'occupe de tout et depuis longtemps. Aujourd'hui, on peut même se demander si l'équipe catalane serait en haut du classement sans la présence de son génie ? En outre, Ernesto Valverde serait-il toujours en poste du côté du Nou Camp si son numéro 10 n'avait pas été là pour lui sauver la mise à maintes reprises ? La réponse de Milla : "Les critiques ne sont justifiées que lorsque les résultats ne vont pas dans votre sens et ce n'est pas le cas. Il a une philosophie qui correspond assez bien à ce que recherche Barcelone. Guardiola a placé la barre très haut. Il a atteint un niveau difficile à égaler. Chaque entraîneur qui est entré depuis a laissé sa propre petite marque. Ernesto l'a fait et cherche un meilleur équilibre, peut-être parfois plus défensif et moins exposé aux attaques. Chaque entraîneur a sa propre approche, mais je pense qu'il (Valverde) s'est bien débrouillé à Barcelone".

Tandis que Messi brille de mille feux, son acolyte de l'attaque, Luis Suarez, se montre, pour sa part, un peu moins performant en ce moment. Milla ne s'inquiète cependant pas à son sujet et est certain qu'il va vite rebondir : "Les attaquants veulent toujours marquer. Tous ne se nourrissent pas de but, mais leur confiance peut dépendre de la pression à laquelle ils sont soumis. Je pense que lorsque l'équipe ne va pas si bien, cela devient un problème, surtout lorsque vous essayez d'obtenir une continuité. Vous finissez par faire des erreurs. Cela dit, c'est un joueur qui, sans être constant, peut toujours marquer, comme ill'a montré contre Séville. Il ne semblait pas vouloir marquer, mais il a profité de la passe de Messi pour retrouver le chemin des filets".

Enfin, l'ex-international espagnol sur les enjeux qui pèsent sur la rencontre de mercredi. Il estime que le Real aura un peu plus à perdre que le Barça. "La Copa del Rey donne accès à une finale et à un titre possible, ce à quoi le Real Madrid accorde un peu plus d'attention étant donné que la Liga est devenue très compliquée pour eux. Mais ce sont deux matches qui apportent toujours une énorme motivation à l'équipe. Et il y a toujours ce souci de gagner et être compétitif dans chaque camp".