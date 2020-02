Luis Fernandez : "Tuchel est le pire entraîneur du PSG depuis l'arrivée du Qatar"

L'ancien entraîneur suggère que l'Allemand n'est pas l'homme de la situation pour offrir le succès européen désiré par les propriétaires du PSG.

Luis Fernandez a toujours été connu pour son franc-parler. Ancien joueur et entraîneur du , le désormais célèbre consultant n'a pas eu la langue dans sa poche au moment de donner son avis sur Thomas Tuchel, l'actuel entraîneur du champion de en titre. Luis Fernandez a tout simplement déclaré que Thomas Tuchel était le pire entraîneur que le club français ait engagé depuis la prise de fonctions de Sports Investments en 2011.

QSI, dirigé par le président Nasser Al-Khelaifi, a permis au PSG d'entrer dans une nouvelle dimension, révolutionnant les installations et faisant venir de grands noms tels que Zlatan Ibrahimovic et Neymar dans le but de s'assurer la domination de la et de remporter la . Ce dernier titre reste cependant insaisissable, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery et Tuchel lui-même ayant échoué à ramener le trophée le plus convoité d'Europe au Parc des Princes.

"Les dirigeants espèrent atteindre la finale de la C1"

Dans une interview accordée à DPA, Luis Fernandez a indiqué qu'il ne s'attend pas à ce que cela change sous la direction actuelle : "En termes de résultats de la saison dernière, Thomas Tuchel est le pire entraîneur depuis la prise de contrôle du Qatar. Il est encore loin du niveau de Jürgen Klopp, Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti". En prenant en compte les résultats et les titres, il est clair que la première saison de Thomas Tuchel n'est pas la plus réussie de l'ère QSI.

Si Unai Emery avait échoué à remporter la lors de son premier exercice, la faute à un AS impressionnant, il avait remporté les deux Coupes. De son côté, l'Allemand a vu son équipe être battue par Rennes en finale de la , offrant au club breton son premier titre depuis 40 ans, tandis qu'en le club de la capitale s'était incliné dès les quarts de finale à domicile face à l'En Avant .

L'échec le plus accablant selon Luis Fernandez reste tout de même la façon dont le PSG a été élminé par dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions : "Cela a définitivement laissé des traces. Nous verrons si le traumatisme de ce match peut être surmonté contre Dortmund. Les patrons du club espèrent atteindre la finale. Ils ont en fait toutes les conditions pour le faire, mais ils doivent absolument respecter Dortmund". Cette fois-ci, malgré les propos de Leonardo pour enlever de la pression à ses troupes, Thomas Tuchel n'aura pas le droit à l'erreur en C1 pour passer l'été.