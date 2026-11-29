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Les blessures qui ont frappé l'attaque du Paris Saint-Germain ont placé Luis Enrique face à un défi de taille : trouver les éléments capables de compenser les absences et de préserver l'efficacité offensive de l'équipe, d'autant plus avec la perte de joueurs aussi influents que Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

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Ces circonstances ont contraint le technicien espagnol à chercher des solutions au sein de son effectif, à un moment où les options disponibles n'offraient pas de garanties suffisantes, jusqu'à ce qu'un jeune talent se révèle de manière remarquable et lui donne l'occasion de revoir ses plans.

Face à Lorient, Luis Enrique a décidé d'aligner Senny Mayulu en pointe et Ousmane Dembélé sur le côté droit, afin de tester une autre formule offensive. Le résultat s'est révélé encourageant puisque les deux joueurs ont inscrit les buts de la victoire 2-0. L'entraîneur espagnol a ainsi obtenu des indications positives sur la capacité de Mayulu à occuper le poste d'avant-centre, bien que ce rôle diffère de celui qu'il tient habituellement.

Le quotidien français L'Équipe a mis en avant la performance de Mayulu, estimant qu'il s'est montré plus convaincant que Ferran Torres ces dernières semaines au poste de numéro 9. L'influence du jeune joueur ne s'est pas limitée à sa présence dans la surface : elle s'est aussi manifestée par ses décrochages répétés et ses déplacements incessants, qui ont contribué à fluidifier le jeu et à libérer des espaces pour ses coéquipiers dans le dernier tiers.

Le site Foot Mercato a relayé le commentaire du journal espagnol Sport, qui va encore plus loin en estimant que Mayulu conforte de plus en plus Luis Enrique dans son choix de lui faire confiance, au vu de la progression qu'il affiche ces derniers temps.

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Le média souligne que le joueur de 20 ans a marqué ou délivré une passe décisive lors de sept matchs consécutifs, une série qui témoigne de la constance de son apport offensif et non d'un simple coup d'éclat lors d'une seule rencontre.

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Contre Lorient, Mayulu a ouvert le score en exploitant une passe de Dro Fernández avant d'enrouler une superbe frappe au fond des filets, traduisant ses bons déplacements en contribution directe au résultat. Ce but a confirmé sa capacité à saisir les occasions, en plus de son rôle dans la construction des attaques, lorsqu'il s'éloigne parfois de la surface pour revenir participer à l'animation du jeu.

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La prochaine étape dépendra de la capacité de Mayulu à maintenir son niveau face à des adversaires plus coriaces, d'autant que son repositionnement en pointe lui impose des responsabilités différentes en matière de placement, d'exploitation des occasions et de duels avec les défenseurs.

Plusieurs rapports ont récemment indiqué que le Paris Saint-Germain avait coché plusieurs ailiers de talent pour renforcer l'équipe, notamment après la blessure de Doué, à l'image du Marocain Abdessamad Ezzalzouli, star du Real Betis, d'Antonio Nusa, ailier de Leipzig, d'Estêvão Willian, joueur de Chelsea, ou encore de Nico Williams, star de l'Athletic Bilbao. Mais le coût de chacun de ces joueurs constituerait le principal obstacle pour Paris dans sa réflexion autour d'un renfort d'urgence destiné à régler son problème offensif. Cela renforce la valeur de ce qu'apporte actuellement Mayulu en tant que solution peu coûteuse, même s'il reste à savoir s'il parviendra à maintenir ce niveau lors des prochains matchs.

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