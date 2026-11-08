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L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a salué une victoire « spéciale » après le succès étriqué de son équipe face à un Troyes accrocheur, qui lui permet de poursuivre son sans-faute entre les trêves internationales. Un but d’Illia Zabarnyi a fait la différence au Parc des Princes, où les champions ont surmonté la prestation défensive disciplinée des visiteurs.

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Enrique revient sur une série de victoires historique

Enrique n’a pas caché sa satisfaction après avoir vu son équipe arracher une victoire 1-0 face à Troyes samedi. Ce succès constitue la onzième victoire consécutive du club de la capitale, mais l’Espagnol tenait surtout à souligner le parcours parfait de son équipe au cours d’une période chargée du calendrier national. Grâce à ce résultat, le PSG aborde la dernière trêve internationale de l’année avec le maximum de points et une confiance au plus haut.

Après le coup de sifflet final, Enrique a insisté sur l’importance de ce résultat face à un adversaire tenace. « Onze victoires de suite, c’est bien. Mais ce qui me marque, c’est que nous avons réussi à gagner tous nos matches entre les deux trêves internationales. C’est la première fois que nous y parvenons. Comme c’est souvent le cas face aux équipes qui occupent une position délicate au classement, le match a été difficile. Je pense que nous nous sommes créé plus d’occasions que d’habitude, nous cherchions à marquer davantage, mais ils ont très bien défendu », a déclaré l’entraîneur à PSG TV.

Un succès « spécial » au Parc des Princes

L’ancien entraîneur de Barcelone a également salué l’ambiance survoltée du Parc des Princes, évoquant un lien entre son groupe et les supporters du PSG qui a atteint un niveau inédit. Après cette victoire cruciale, il s’est réjoui de l’atmosphère unique des rencontres à domicile, qualifiant ce succès devant les supporters parisiens de moment véritablement « spécial » pour tous.

« Je suis très heureux, surtout quand nous gagnons ce genre de match. Félicitations aux supporters, c’était une journée importante. Gagner ce match était spécial, comme toujours lorsque nous jouons au Parc des Princes. Nous sommes ravis et j’espère que nous aurons encore de nombreuses années à partager ensemble, c’est très important pour le club », a-t-il ajouté.

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Zabarnyi attribue son but au travail

Zabarnyi, auteur du but de la victoire, affichait lui aussi un grand enthousiasme après sa contribution décisive. Le défenseur est devenu un rouage essentiel de l’équipe d’Enrique, et sa capacité à contribuer aussi bien défensivement qu’offensivement s’est pleinement illustrée. Selon Zabarnyi, la forme actuelle de l’équipe découle directement de l’intensité mise à l’entraînement, plutôt que de secrets tactiques ou d’un changement soudain d’approche de la part du staff.

Le buteur a tenu à minimiser son mérite personnel, affirmant que l’effort collectif restait la priorité pour le leader de la Ligue 1. « Nous sommes en bonne condition, en bonne forme, et nous devons simplement continuer. Tout fonctionne bien dans l’équipe. Nous n’avons rien fait de spécial, nous continuons simplement à travailler, à faire ce que nous avons à faire, et maintenant, c’est notre moment. J’ai beaucoup travaillé et je suis resté concentré. Aujourd’hui, je joue, je joue bien, je pense, et je le mérite », a expliqué l’international ukrainien après le match.

Le PSG se tourne vers l’avenir

Fort de 11 victoires consécutives, Enrique devra désormais gérer la charge de travail de ses joueurs vedettes alors que la saison entre dans sa phase la plus exigeante. Après la prochaine trêve internationale, le PSG retrouvera le championnat dans environ deux semaines avec un déplacement difficile à Nice. Une fois ce rendez-vous important à l’extérieur passé, le champion d’Europe en titre se concentrera rapidement sur le plus haut niveau des compétitions européennes de clubs. Il se préparera à accueillir la Roma, poids lourd italien, dans la capitale française pour une affiche de Ligue des champions qui promet d’être électrique devant ses fervents supporters.