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L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a salué Maghnes Akliouche après l’avoir aligné, à la surprise générale, au poste de milieu défensif face au Havre, alors qu’il est ailier de formation. Après une victoire à l’extérieur acquise avec autorité, l’entraîneur espagnol a souligné la capacité exceptionnelle du joueur de 24 ans à conserver le ballon et sa polyvalence tactique.

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Un repositionnement surprise au milieu de terrain

Le PSG a signé une large victoire 5-1 sur la pelouse du Havre en Ligue 1. Mais c'est un changement tactique majeur décidé par l'entraîneur Enrique qui a dominé les discussions après le match. Le technicien espagnol a fait le choix surprenant de placer Akliouche à un poste inhabituel de milieu défensif.

Habituellement utilisé comme ailier dynamique, le joueur de 24 ans a été chargé d'évoluer en sentinelle pour cette rencontre de championnat. Akliouche, auteur d'un but en neuf apparitions en Ligue 1 cette saison, s'est adapté sans difficulté à ce changement de poste. Le pari tactique audacieux s'est révélé payant : les visiteurs ont surclassé leurs adversaires et empoché facilement les trois points.

Une polyvalence tactique remarquable

Face aux médias après cette large victoire à l'extérieur, Enrique est revenu sur sa décision inattendue de faire reculer l'attaquant. L'entraîneur a expliqué qu'il voyait en ce jeune joueur un atout très polyvalent, capable d'évoluer dans différentes zones du terrain.

« Maghnes peut jouer partout », a expliqué l'entraîneur du PSG aux journalistes lors de sa conférence de presse d'après-match. « Aujourd'hui, il a un peu joué à la Vitinha, dans une position plus reculée. Nous aimons sa mobilité et nous cherchons à tirer parti de sa capacité à jouer avec et sans le ballon. C'est très facile de gérer ce type de joueur. »

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Conserver le ballon reste essentiel

Évoluer comme meneur de jeu en retrait exige une excellente maîtrise technique sous pression. C'est une qualité que l'entraîneur reconnaît clairement à son ailier polyvalent, la conservation du ballon dans l'axe étant un aspect fondamental de sa philosophie tactique.

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« Dès le premier jour, nous avons vu cette capacité à ne presque jamais perdre le ballon », a précisé Luis Enrique en évoquant le changement de poste du joueur. « C'est une qualité indispensable pour un joueur qui peut évoluer au milieu, en numéro 9, sur l'aile, dans une position plus reculée, partout. »

L'entraîneur a conclu son évaluation élogieuse de cette prestation par un message d'approbation sans équivoque : « Nous sommes très contents. »

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Une nouvelle option se dessine

Cette expérience tactique réussie offre aux Parisiens une nouvelle solution intéressante dans l'entrejeu. Le staff technique sait désormais qu'il peut faire confiance à un ailier de formation pour orienter le jeu depuis une position reculée et casser les lignes adverses.

Reste à savoir si ce rôle de milieu défensif deviendra le poste permanent de l'attaquant de 24 ans. Toutefois, les éloges publics de son entraîneur laissent fortement penser qu'il pourrait évoluer de nouveau dans l'entrejeu dans un avenir proche.