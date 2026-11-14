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Le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Dro Fernandez, pourrait rapidement retourner à Barcelone après avoir peiné à obtenir du temps de jeu régulier en équipe première sous les ordres de Luis Enrique. Âgé de 18 ans, il a très peu joué pour le club français cette saison, alimentant les spéculations selon lesquelles son bref passage à Paris pourrait déjà toucher à sa fin.

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Fernandez peine à obtenir du temps de jeu au PSG

Fernandez connaît des débuts difficiles au PSG depuis son arrivée en provenance de Barcelone lors du dernier mercato hivernal. Le club français a déboursé 8 millions d’euros pour recruter l’Espagnol, très prometteur, mais celui-ci n’a pas réussi à s’imposer dans la capitale française.

À seulement 18 ans, le passage au PSG semble avoir été trop difficile pour le jeune talent. Il n’a disputé que 343 minutes toutes compétitions confondues cette saison et se retrouve de plus en plus écarté par Enrique.

Enrique émet des doutes sur ce transfert récent

Bien qu’il ait initialement demandé son recrutement, Enrique semble avoir perdu confiance dans la capacité de l’adolescent à peser dès maintenant sur les matches. Selon des informations parues en Espagne, l’entraîneur serait déjà disposé à autoriser son départ pour favoriser sa progression.

Selon El Nacional, Enrique a reconnu que le joueur avait un besoin urgent de temps de jeu régulier. L’entraîneur parisien estime qu’il est encore trop tôt pour lui offrir une place régulière sur le terrain et pourrait faciliter son départ si Dro souhaite retourner au Barça.

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Le média ajoute que le problème, pour ce joueur issu de La Masia, est que le PSG a investi en misant sur son potentiel, alors qu’il a besoin de jouer immédiatement.

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Un consultant doute de la capacité de Fernandez à jouer au plus haut niveau

La chute brutale du temps de jeu de Fernandez se reflète dans ses récentes mises à l’écart, en Europe comme sur la scène nationale. Après avoir été titularisé lors du premier match de Ligue des champions contre Bratislava, il a complètement disparu du groupe pour les trois rencontres européennes suivantes.

En Ligue 1, sa situation est tout aussi difficile, comme l’illustrent les quatre minutes qu’il a disputées lors d’un récent match contre Troyes. Son manque d’impact lui a valu des critiques de la part d’observateurs en France, qui doutent de sa capacité à évoluer au plus haut niveau.

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Ancien joueur du PSG et consultant pour RMC, Jerome Rothen a récemment livré un jugement sévère sur l’adolescent. « Je n’ai rien contre lui, mais si vous le mettez dans un autre club de Ligue 1, je ne suis même pas sûr qu’il serait titulaire », a déclaré Rothen.

Un retour au Barça pourrait remédier à cette erreur de recrutement

Fernandez se trouve ainsi à un tournant décisif de sa jeune carrière. S’il continue de s’entraîner avec l’équipe première du PSG, sa progression risque de marquer le pas faute de jouer en compétition.

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Un retour rapide à Barcelone est désormais considéré comme une solution réaliste pour toutes les parties concernées. Le club catalan pourrait offrir au milieu de terrain un environnement familier pour retrouver confiance et concrétiser le potentiel qu’il a montré très tôt.