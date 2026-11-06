Partager Suivez GOAL sur Google

Le Paris Saint-Germain a confirmé que son latéral droit Achraf Hakimi serait laissé au repos jusqu’à la prochaine trêve internationale et manquerait le match de ce week-end contre Troyes. L’entraîneur Luis Enrique poursuit sa politique de rotation de ses joueurs clés afin de préserver la fraîcheur de l’effectif face à un calendrier national chargé.

Publicité

Hakimi autorisé à prendre du repos

Enrique est réputé pour faire tourner son effectif et il a pris une nouvelle décision importante concernant son onze de départ. L’entraîneur espagnol a choisi d’accorder un repos bien mérité à Hakimi, son latéral droit titulaire.

L’international marocain sera dispensé de ses obligations en club jusqu’au début de la prochaine trêve internationale. Il est donc officiellement forfait pour le prochain match de Ligue 1 du PSG contre Troyes, samedi.

Hakimi a joué un rôle crucial dans l’équipe cette saison, avec huit matches de championnat et trois buts à son actif. Enrique tient toutefois à gérer son temps de jeu pour éviter une fatigue à long terme.

Le club publie un communiqué officiel sur son absence

La décision de laisser le défenseur marocain au repos n’a pas été prise par le seul entraîneur. Il s’agit d’un choix concerté de l’ensemble de la direction sportive du club pour préserver l’un de ses joueurs majeurs.

Publicité Publicité

Le PSG a publié une communication officielle pour clarifier la situation et éviter toute spéculation indésirable autour de l’absence soudaine du joueur dans le groupe retenu pour le match.

Related Topics

Le communiqué du club indique : « En accord avec l’entraîneur et la direction sportive, Achraf Hakimi bénéficie d’une période de repos jusqu’au début de la trêve internationale. »

Enrique étudie ses options pour remplacer Hakimi

Hakimi étant totalement indisponible pour la rencontre de ce week-end, Enrique doit trouver une solution provisoire sur le côté droit de sa défense. L’entraîneur dispose de quelques options intéressantes pour occuper ce poste.

Publicité

Warren Zaire-Emery pourrait être appelé à jouer au poste de latéral droit contre Troyes. Le milieu polyvalent a déjà disputé neuf matches de championnat cette saison et possède l’intelligence tactique nécessaire pour s’adapter à un rôle défensif.

Enrique pourrait aussi se tourner vers le centre de formation du club. David Boly, 17 ans, considéré comme très prometteur et auteur d’une apparition en Ligue 1 jusqu’ici, est également candidat à une place de titulaire.

Publicité

Prochains matches et retour attendu en sélection

Les Parisiens tenteront de prendre les trois points contre Troyes samedi sans leur latéral droit vedette. Le club parisien souhaite poursuivre sa bonne dynamique en compétition nationale et continuer sur sa lancée.

Après le match du week-end, le championnat fera une pause pour la fenêtre internationale. Hakimi devrait rejoindre la sélection marocaine pour ses prochaines rencontres, s’il est convoqué.