Luis Enrique ne pense pas à démissionner en cas d'élimination

Le sélectionneur espagnol est confiant pour battre les Slovaques et assure que "Luis Enrique est né optimiste et mourra optimiste".

Qu'elle semble loin l'Espagne d'Iniesta et Xavi qui a régné sur l'Europe et le monde de 2008 à 2012. Dans une poule composée de la Pologne, la Slovaquie et la Suède, la Roja galère et ne compte que deux points en deux matches avant la dernière rencontre face aux Slovaques. Les Espagnols l'ont appris à leurs dépens lors de cet Euro 2020 : dominer n'est pas gagner. Et ce mercredi, l'Espagne a tout intérêt de l'emporter pour se qualifier.

Si l'Espagne toute entière est inquiète, il y en a qui ne l'est pas. Il est calme, fait confiance au groupe et pense qu'il battra la Slovaquie pour accéder aux huitièmes de finale. Luis Enrique Martínez, sélectionneur national, s'est présenté devant les micros de "Deportes Cuatro" pour analyser l'actualité de la Roja et a laissé quelques gros titres juteux pour la presse. Lorsqu'on lui a demandé s'il démissionnerait si l'Espagne perdait contre les Slovaques et était éliminé, l'ancien entraîneur du Barça a répondu : "Démissionner ? Vous plaisantez ?... Je pense à prolonger, imaginez", a-t-il commenté.

Luis Enrique se sent optimiste avec le groupe : "Luis Enrique est né optimiste et mourra optimiste". Sur l'état de la sélection, l'Espagnol s'est montré rassurant: "Nous sommes très bien préparés et préparés, oui nous pouvons échouer, c'est l'une des possibilités, j'espère que non." Quant à savoir s'il fait une autocritique sur les deux premiers matchs, Luis Enrique a répondu à l'affirmative : "Sans aucun doute, deux matchs dans lesquels nous avons été bien meilleurs que le rival et lil nous a manqué la cerise sur le gâteau : le but".

La qualification à tout prix, l'objectif de Luis Enrique

Quant à savoir s'il y aura des changements contre la Slovaquie, Luis Enrique a gardé le mystère : "N'importe lequel des 24 est plus que capable de remporter la première victoire. Y aura-t-il beaucoup de changements contre la Slovaquie ? Eh bien, il se peut que ce soit le cas et que ce ne soit pas le cas". Concernant le potentiel du rival, il a expliqué que le match contre la Slovaquie sera difficile : "Le match nul leur suffit, j'espère que nous pourrons marquer le plus tôt possible et ce sera difficile".

Concernant les propos de Rafael Van der Vaart, un commentateur de la chaîne "NOS" disant que l'Espagne "est horrible, ils n'ont rien et j'espère que nous jouerons contre eux", le sélectionneur national a répondu avec un mot clair : "Indifférence". Le Néerlandais a piqué les Espagnols et a reçu de nombreuses réponses à ses propos, venant du sélectionneur, mais aussi de Sergio Busquets, Pablo Sarabia et Koke qui l'ont découpé.

Enfin, à propos de la possibilité d'être au deuxième tour de la compétition et de se classer à la première, deuxième ou troisième place, Luis Enrique a été explicite : "Dans la situation dans laquelle nous sommes, avec la qualification, je suis satisfait". Luis Enrique le sait, la phase à élimination directe sera une toute autre histoire et l'unique but de la Roja est d'arriver à ce stade de la compétition pour montrer sa véritable nature.