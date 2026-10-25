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L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a clairement fait savoir ce qu’il pensait de la prochaine cérémonie du Ballon d’Or, dont la date coïncide désormais avec celle du match de Ligue 1 de son équipe contre Lyon, reprogrammé. Le technicien espagnol a assuré que la cérémonie des récompenses individuelles ne l’intéressait pas, alors qu’il prépare son groupe pour un rendez-vous crucial en championnat au Parc des Princes.

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Des problèmes de calendrier au Parc des Princes

Le calendrier habituel de la Ligue 1 est perturbé ce week-end par des facteurs extérieurs dans la capitale française. Initialement prévue dimanche soir, l'affiche entre le PSG et Lyon a été reportée à lundi. Cette décision fait suite à une demande de la préfecture de police, qui invoque la nécessité d'encadrer d'importantes manifestations prévues dans toute la ville au cours du week-end.

Ce changement de calendrier crée un conflit direct avec la cérémonie du Ballon d'Or, organisée à Londres : les champions de France seront sur le terrain pendant que les meilleurs joueurs du monde seront récompensés. Une situation similaire s'était déjà produite en 2025, lorsque les Parisiens affrontaient Marseille pendant la cérémonie.

Ce report signifie également que l'effectif du PSG sera dans la ville pendant que se dérouleront d'autres événements majeurs, notamment un match de NFL entre les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints.

Luis Enrique écarte la question des récompenses individuelles

Enrique n'a toutefois semblé nullement préoccupé par la situation lorsqu'il s'est adressé aux médias samedi matin. Interrogé sur la possibilité qu'il suive les événements à Londres, il a répondu sans détour, fidèle à ses habitudes, en rappelant ses priorités. « Non, ça ne m'intéresse pas », a déclaré l'ancien du Barça, cité par RMC Sport.

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« Je reste concentré sur lundi. Si c'est mieux compte tenu de la situation actuelle, je l'accepte. Dimanche est une journée particulière parce qu'il y a un match de football américain, et compte tenu de la situation actuelle. Il faut être prêt. Jouer lundi ne me pose aucun problème. Nous avons montré quel genre d'équipe nous sommes », a-t-il ajouté.

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Les conséquences pour l'effectif et les nommés du PSG

Ce chevauchement est d'autant plus notable que plusieurs joueurs du PSG figurent parmi les candidats au prix. Le club compte actuellement dix nommés, dont le tenant du titre Ousmane Dembele, qui souffre actuellement d'un problème aux ischio-jambiers. Les joueurs aptes devront disputer le match contre Lyon, mais ceux qui sont écartés par une blessure pourraient tout de même se rendre en Angleterre pour représenter le club de Ligue 1.

Enrique a reconnu les qualités individuelles de ses joueurs, tout en maintenant que les objectifs collectifs de l'équipe comptent bien davantage que les trophées personnels. « Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent remporter ce Ballon d'Or. Nous verrons qui le gagnera, mais cela ne changera rien à ce que nous recherchons en tant qu'équipe », a-t-il expliqué.

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Composer avec un effectif touché par les blessures

La préparation de l'équipe a été compliquée par de récents pépins physiques. Le défenseur clé Marquinhos souffre d'un problème à la cuisse, tandis que Khvicha Kvaratskhelia sera absent pour une longue période après une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Ces absences obligent Enrique à revoir ses plans tactiques pour la réception de Lyon.

Malgré le prestige du Ballon d'Or, l'entraîneur donne clairement la priorité à la condition physique et à la concentration des joueurs dont il dispose. Pour un entraîneur qui a toujours insisté sur l'importance du collectif plutôt que de l'individu, le rendez-vous de lundi soir au Parc des Princes compte bien davantage qu'un tapis rouge à Londres.