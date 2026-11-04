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Luis Enrique était furieux de l’arbitrage lors de la victoire écrasante du Paris Saint-Germain face à Villarreal en Ligue des champions. L’entraîneur espagnol a qualifié l’arbitre de véritable farce après un incident étrange lors d’un remplacement, qui a temporairement laissé son équipe avec seulement huit joueurs sur le terrain.

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Le PSG s’impose facilement en Europe

Le PSG a livré une prestation irréprochable pour écraser Villarreal 6-0 lors de son match de Ligue des champions. Cette victoire européenne éclatante a toutefois été légèrement éclipsée par un incident pour le moins étrange sur le bord du terrain en fin de rencontre.

L’entraîneur Enrique a été exaspéré par une décision arbitrale très inhabituelle en seconde période. Malgré la domination de son équipe et son avance confortable, le technicien espagnol n’a pas pu cacher sa frustration face au chaos sur le bord du terrain.

Enrique s’emporte après un remplacement qui tourne à la farce

La controverse a éclaté à la 74e minute, lorsque les Parisiens ont tenté de procéder à un triple remplacement ordinaire. Estimant que les changements prenaient beaucoup trop de temps, l’arbitre a ordonné, de manière inexplicable, la reprise du jeu, laissant temporairement l’équipe française à huit sur le terrain. Visiblement furieux, Enrique n’a pas mâché ses mots au sujet de cette situation déconcertante juste après le match.

« Ce qui s’est passé avec les trois remplacements était une véritable plaisanterie, a-t-il déclaré à Marca. Si le score avait été de 0-0 et qu’on nous avait retiré trois joueurs… C’est quoi, un jeu d’enfants ? »

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L’entraîneur réclame du respect pour les joueurs professionnels

La situation est devenue encore plus chaotique sur le bord du terrain lorsque l’entraîneur espagnol a tenté de pousser physiquement ses joueurs à entrer sur le terrain. Il a révélé que son intervention directe avait valu un carton jaune à l’un de ses remplaçants, impatient d’entrer en jeu.

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« Ensuite, j’en pousse un, il reçoit un carton jaune et il est autorisé à continuer, a expliqué Enrique en revenant sur le déroulement des événements. J’aurais aussi dû pousser les deux autres. »

L’ancien entraîneur du FC Barcelone a conclu sa sortie passionnée en réclamant un bien meilleur traitement de la part de l’ensemble des arbitres. Il a affirmé : « Les professionnels doivent être respectés, tout comme nous respectons les arbitres. »

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Retour au championnat pour un PSG en pleine réussite

Après ce large succès européen, le PSG doit rapidement se reconcentrer sur le championnat. Le club français reprendra sa campagne de Ligue 1 ce week-end, avec l’objectif de prolonger sa bonne série. Les hommes d’Enrique affronteront Troyes samedi et tenteront de poursuivre sur la lancée de leur impressionnante prestation en milieu de semaine.