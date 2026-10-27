Partager Suivez GOAL sur Google

Luis Enrique a dédié la victoire arrachée par le Paris Saint-Germain face à Lyon à Khvicha Kvaratskhelia, après la blessure qui a mis fin à la saison de l’ailier. Au Parc des Princes, les champions de France ont pu compter sur la profondeur de leur effectif : des joueurs habituellement moins utilisés se sont illustrés pour décrocher les trois points.

Publicité

Enrique ému après la blessure de Kvaratskhelia

Enrique affiche à la fois fierté et tristesse après la victoire 2-0 de son équipe contre Lyon lundi soir. Si ce résultat permet aux Parisiens de garder le cap sur la scène nationale, l’atmosphère reste pesante autour du club depuis l’annonce que Kvaratskhelia manquera le reste de la saison. L’international géorgien a subi une grave blessure lors du match de Ligue des champions disputé en milieu de semaine contre Barcelone, laissant un vide important dans l’attaque du PSG.

L’ancien joueur de Naples devrait subir une intervention médicale complexe au Qatar pour soigner sa rupture du ligament croisé antérieur. « C’est une victoire très importante et nous la dédions à Kvara », a déclaré Enrique à PSG TV.

L’entraîneur salue la mentalité de son groupe

Malgré le choc provoqué par la perte d’un joueur clé, Enrique a tenu à saluer la mentalité de son équipe. Il a rappelé que son effectif était construit pour disputer tous les trophées, ce qui exige que chacun soit prêt à entrer en jeu à tout moment. Cette victoire a témoigné de la résilience du groupe au cours d’une semaine difficile pour le club de la capitale.

« Nous sommes une équipe qui cherche à tout gagner. C’est notre mentalité. Pour y parvenir, il faut toujours être prêt et, aujourd’hui, les joueurs entrés en jeu ont montré leur niveau et qu’ils méritent de jouer davantage. C’est difficile pour moi en tant qu’entraîneur, mais j’aime ce caractère et cette mentalité », a-t-il déclaré.

Publicité Publicité

Un Lyon discipliné a fait souffrir le PSG

Enrique a reconnu la difficulté d’affronter une équipe lyonnaise talentueuse peu après un match exigeant en Ligue des champions. Il a salué les qualités individuelles de Lyon et sa préparation tactique sous la direction d’un entraîneur compétent. Si le PSG a bien entamé la rencontre, il lui a été difficile de trouver la faille face au dispositif défensif discipliné des visiteurs.

Related Topics

« C’était évidemment un match très difficile, après la Ligue des champions, contre une très bonne équipe de l’Olympique lyonnais, avec beaucoup de qualités individuelles et un très bon entraîneur. C’était très compliqué. Je pense que nous avons bien commencé le match, mais c’était difficile parce qu’ils défendaient très bien. En seconde période, je pense que nous nous sommes un peu améliorés et que cela a été plus difficile pour eux parce qu’ils avaient beaucoup couru », a expliqué Enrique.

Les joueurs moins utilisés saisissent leur chance

Plusieurs titulaires habituels ayant été ménagés après les efforts fournis sur la scène européenne, le PSG s’est appuyé sur ses remplaçants pour venir à bout d’une équipe lyonnaise tenace. Le jeune Senny Mayulu a été l’un de ceux qui ont saisi leur chance, inscrivant un but décisif pour contribuer à la victoire. Enrique s’est réjoui des prestations de Mayulu, Quentin Ndjantou, Mika Godts et Beraldo, qui ont tous apporté une contribution importante à l’effort collectif en seconde période.

Publicité

« Nos buts ont été inscrits par des joueurs qui ont moins joué récemment et je suis très heureux pour Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Mika Godts, Beraldo et Lucas Hernandez, tous les remplaçants », a expliqué Enrique.