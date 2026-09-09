Luis Enrique crée la surprise : quatre grandes stars sur le banc du Paris face au Slovan Bratislava

Dans une décision audacieuse dont seul Luis Enrique est capable, le technicien espagnol a créé une énorme surprise dans la composition du Paris Saint-Germain face au Slovan Bratislava en Ligue des champions, en laissant quatre des cadres les plus importants de l'équipe sur le banc des remplaçants d'un seul coup, dans un choix que certains ont considéré comme un pari et d'autres comme un excès de confiance.

Révolution dans la composition du champion d'Europe

La composition officielle annoncée par le club parisien a révélé une avalanche de surprises, Enrique ayant décidé d'entamer la rencontre avec une équipe totalement différente des pronostics.

Khvicha Kvaratskhelia, Doué, le capitaine Marquinhos et João Neves débutent tous la rencontre sur le banc des remplaçants, dans une décision qui a choqué les supporters, au profit de noms jeunes et nouveaux.

Le technicien espagnol a donné sa chance à Ferran Torres pour mener l'attaque aux côtés d'Ousmane Dembélé, à Dro Fernández, jeune talent au milieu offensif, ainsi qu'à la recrue Illia Zabarnyi en charnière centrale.

La composition officielle du Paris Saint-Germain était la suivante :

Gardien de but : Matveï Safonov.

Défense : Nuno Mendes - Willian Pacho - Illia Zabarnyi - Achraf Hakimi.

Milieu : Fabián Ruiz - Vitinha - Dro Fernández - Magnes Akliouche.

Attaque : Ferran Torres - Ousmane Dembélé.

Un bataillon de stars prend place sur le banc, emmené par Kvara et Doué, dans un message clair d'Enrique visant à faire tourner l'effectif et à donner sa chance à tout le monde en ce début de parcours dans la phase de ligue de la Ligue des champions.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

