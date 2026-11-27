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L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a confirmé que le jeune prodige Warren Zaire-Emery serait titulaire samedi contre Lorient en Ligue 1. Le milieu de terrain s’apprête à franchir un cap important avec son club d’enfance, alors que les champions en titre cherchent à accroître leur avance en tête du classement.

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Un cap important pour Zaire-Emery

Enrique a révélé que Zaire-Emery serait titulaire lorsque le club de la capitale recevra Lorient au Parc des Princes. Le jeune joueur formé au club approche de son 200e match avec le PSG, un cap qui souligne son importance dans l’équipe malgré son jeune âge.

« Warren est un joueur différent, un joueur spécial », a expliqué l’entraîneur vendredi lors de sa conférence de presse d’avant-match. « C’est un Titi, quelqu’un qui possède de grandes qualités sur le terrain, mais aussi en dehors. Je sais qu’il aimerait jouer tous les matches ! Demain, il sera titulaire. C’est un joueur important pour nous. »

Alors que l’attention reste portée sur les jeunes de l’effectif, l’entraîneur s’est montré moins enclin à évoquer d’éventuelles recrues. Interrogé sur le prochain mercato, Enrique a livré aux journalistes une réponse exaspérée : « Bonjour... On parle encore de ça !? »

La solidité défensive de Lorient impose le respect

Malgré la domination du PSG sur la scène nationale, Enrique s’est empressé de mettre ses joueurs en garde contre tout excès de confiance. Lorient s’est imposé comme l’une des équipes les plus disciplinées du championnat, et l’ancien entraîneur du Barça a souligné ses statistiques défensives impressionnantes pour appeler à la prudence.

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« Quand on gagne beaucoup, les attentes sont toujours très élevées. Mais il faut comprendre qu’il est très difficile de gagner tous les matches », a expliqué Enrique. « L’an dernier, nous n’avons gagné aucun de nos deux matches contre Lorient. Cela suffit à donner une idée de la difficulté du match de demain. »

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Il a ajouté : « C’est une équipe qui encaisse moins d’un but par match. Elle défend très bien, il n’y aura pas beaucoup d’espace ni de temps. D’après ce que j’ai vu jusqu’ici cette saison, elle est très solide défensivement. Elle fait partie des meilleures équipes d’Europe en défense. Elle est à l’aise quand elle défend bas et ses joueurs font preuve d’une grande solidarité. »

Polyvalence tactique et efficacité sur coups de pied arrêtés

Le PSG dispose cette saison de plusieurs cordes à son arc, et Enrique a attribué sa récente série de bons résultats à la polyvalence de son effectif. L’entraîneur a rejeté l’idée qu’il serait le seul responsable des changements de poste de ses joueurs, préférant saluer l’intelligence et l’altruisme de ses stars.

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« Ce n’est pas moi qui rends les joueurs polyvalents, ce sont eux ! C’est leur état d’esprit, leur capacité à s’adapter et à faire passer les besoins de l’équipe avant tout », a déclaré Enrique lors de la conférence de presse. « Nous avons beaucoup de joueurs comme ça. Il faut être ouvert à toutes ces possibilités. En ce moment, nous sommes la meilleure équipe sur coups de pied arrêtés, aussi bien défensivement qu’offensivement. C’est une source de fierté, comme toujours lorsque nous parlons de notre équipe. »

« Je suis ravi de voir tout le monde marquer : les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants. Nous devrons être encore plus concentrés que d’habitude. Il sera très difficile de gagner ce match. Demain, il faudra être encore plus forts pour prendre les trois points. »