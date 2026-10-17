Le club le plus titré d’Allemagne a remporté le choc de Bundesliga face à un RB Leipzig d’une faiblesse inquiétante (6-1, 3-0 à la pause), un succès amplement mérité qui lui permet de se racheter avec la manière après les déceptions d’Augsbourg (2-2) et de Stavanger (3-3).

Étincelant après avoir essuyé quelques critiques dernièrement, Díaz a inscrit un triplé (12e, 47e et 69e) pour des Munichois supérieurs dans tous les domaines. Aleksandar Pavlovic (26e), Michael Olise (34e) et le buteur Harry Kane (53e) ont également marqué. Andrija Maksimovic (90e+1) n’a pu inscrire que le but de l’honneur pour Leipzig.

Grâce à cette victoire, l’équipe de Vincent Kompany a fait le plein de confiance avant le choc de mercredi (21 h/DAZN) contre les Gunners et a pris la tête du classement, au moins jusqu’à dimanche.

Le RB, en revanche, a vécu une débâcle lors du deuxième match de Martin Demichelis à sa tête face à son ancien club, à quelques jours du choc de Ligue des champions contre le Real Madrid, mercredi (21 h). Impuissant et méconnaissable, Leipzig a subi sa troisième défaite en championnat cette saison.

Avant la rencontre, Kompany avait souligné que son équipe aimait avoir la pression. « L’appétit est là », avait-il déclaré. Et le Bayern a démarré avec entrain. Dès la 2e minute, Kane s’est procuré la première bonne occasion. Les Bavarois ont maintenu la pression et ont rapidement été récompensés. Sur une superbe passe de Joshua Kimmich, Díaz a marqué alors qu’il était démarqué.

Le gardien du RB Vandevoordt évite une victoire encore plus large du Bayern

Peu après, le gardien du RB Marten Vandevoordt est intervenu face à Dayot Upamecano, l’un des trois nouveaux joueurs par rapport au match contre Viking, puis face à Ismael Saibari. Il n’a toutefois rien pu faire sur la frappe à ras de terre de Pavlovic à bout portant, après une passe de Díaz, ni sur le neuvième but de la saison d’un Olise en verve. Sur d’autres occasions munichoises, Vandevoordt a évité une débâcle encore plus lourde avant même la pause.

À l’autre bout du terrain, Jonas Urbig a passé une première période tranquille. Le joueur de 23 ans remplaçait une nouvelle fois Manuel Neuer (40 ans), diminué, pour la quatrième fois cette saison. Sur la touche, l’entraîneur adjoint Aaron Danks n’a cessé d’encourager les Munichois, Kompany étant limité dans ses mouvements en raison de supposés problèmes de hanche.

Demichelis, qui a joué 174 fois pour le Bayern entre 2003 et 2011, a réagi en faisant entrer deux nouveaux joueurs. Mais ils étaient à peine sur le terrain que Díaz avait de nouveau frappé. Kane a enchaîné. Pour l’Anglais aussi, il s’agissait de son neuvième but de la saison. Face à des Leipzigois trop négligents, les Bavarois ont toutefois souvent eu la tâche facile, comme le Colombien Díaz sur une autre action.