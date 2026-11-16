Partager Suivez GOAL sur Google

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a salué la prestation « fantastique » de James Trafford, dont les arrêts ont permis à l’Angleterre de signer une victoire historique (3-2) à Madrid. Le gardien de Leeds United a réalisé plusieurs arrêts de classe mondiale pour préserver une courte avance et infliger une rare défaite aux champions du monde et d’Europe en titre.

Publicité

Trafford repousse l’assaut final de l’Espagne au Metropolitano

Trafford a justifié sa titularisation par des interventions décisives en fin de match au stade Metropolitano. Le gardien de Leeds a réalisé un double arrêt crucial devant Fermin Lopez et Aymeric Laporte. Réduite à dix, l’Angleterre a résisté pendant un dernier quart d’heure tendu pour décrocher une victoire 3-2 en Ligue des nations dimanche.

L’Angleterre avait auparavant pris le contrôle du match lors d’une entame dominatrice, livrant peut-être sa prestation la plus aboutie sous Tuchel. Le capitaine Harry Kane a ouvert le score sur penalty juste avant la mi-temps, puis les défenseurs d’Arsenal Ezri Konsa et Ben White ont marqué après la pause pour porter l’avance anglaise à trois buts.

La rencontre a basculé après l’expulsion d’Elliot Anderson, qui a offert à l’Espagne l’occasion de revenir. Mikel Oyarzabal a transformé le penalty qui a suivi et Nico Williams, entré en jeu, a conclu un mouvement collectif fluide pour ramener la Roja à un but. Les interventions de Trafford ont toutefois préservé l’avantage des visiteurs.

De la Fuente salue le gardien anglais

De la Fuente a fait entrer Fermin, Williams, Pedri et Dean Huijsen en seconde période pour tenter de renverser la situation, mais il a quitté Madrid en saluant la résistance de Trafford. « Avec ces changements, nous voulions tout tenter, essayer de nous créer davantage d’occasions, a-t-il expliqué. Nous nous en sommes créé, mais le gardien anglais a livré une prestation fantastique et empêché deux ou trois buts possibles au cours des dix ou 15 dernières minutes. Quoi qu’il en soit, il y avait de nombreuses possibilités, mais je tiens à répéter que l’Angleterre a été fantastique ce soir. »

Publicité Publicité

Il a également révélé ce qu’il avait dit à ses joueurs, sous le choc dans le vestiaire, après cette rare défaite à domicile. Il a ajouté : « Quant au vestiaire, quand on n’a pas l’habitude de perdre, on se regarde et on se demande : “Que s’est-il passé ?” Alors, qu’ai-je dit à mes joueurs ? Je leur ai dit que nous n’avions pas perdu depuis trois ans et que nous avions remporté tous les tournois importants. Je voulais simplement leur dire à quel point je suis fier d’eux pour cela. C’est dommage que nous n’ayons pas d’autre match prochainement : nous devons attendre jusqu’en mars. »

Related Topics

La série de 43 matches sans défaite de l’Espagne s’arrête, l’Angleterre termine en tête de son groupe

Sa victoire dans la capitale espagnole a permis à l’Angleterre de s’assurer la première place de son groupe de Ligue des nations avec 15 points. Ce résultat a également mis fin à la remarquable série de 43 matches sans défaite de l’Espagne, infligeant un rare revers aux champions du monde et d’Europe en titre.

Malgré la fin de cette série de trois ans, De la Fuente a insisté sur les raisons qu’avait son équipe de tirer des encouragements de ses accomplissements et de sa réaction en fin de match. « Il y a beaucoup de points positifs à retenir, a-t-il poursuivi. C’est très difficile d’en arriver là, d’obtenir les résultats que nous avons obtenus. Ce que nous avons accompli est historique. Nous avons remporté la Ligue des nations, l’Euro, la Coupe du monde : tout cela est positif.

Publicité

« Mais nous savons gagner et nous savons perdre. Nous devons aussi reconnaître que nous avons affronté un adversaire que nous avions réussi à battre par le passé, mais qui a été meilleur que nous pendant les 30 premières minutes. J’ai pensé que nous pouvions revenir lorsqu’il s’est retrouvé à dix, mais je suis vraiment fier de cette équipe, de sa faim de vaincre et de son envie. Je suis convaincu que le meilleur reste à venir pour elle. »

L’Espagne devra attendre mars, tandis que l’Angleterre prend de l’élan

L’Espagne devra patienter jusqu’en mars pour disputer son prochain match. L’effectif de De la Fuente aura ainsi le temps de réfléchir à sa première défaite en trois ans avant de se remobiliser pour tenter d’atteindre la finale de la Ligue des nations. Alors que les champions d’Europe et du monde en titre devront surmonter leur frustration pour retrouver leur élan au printemps prochain, l’Angleterre sort de cette trêve internationale confortée par sa première place dans le groupe et par une victoire marquante à l’extérieur sous Tuchel.