Luis de la Fuente fulmine contre des informations « mensongères » sur le traitement de faveur réservé à Lamine Yamal en sélection espagnole

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Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a vivement défendu Lamine Yamal après que la star du FC Barcelone a été accusée d’avoir bénéficié d’un traitement de faveur à la suite de son arrivée tardive au rassemblement de la sélection. L’entraîneur a dénoncé les « mensonges » entourant l’absence de l’adolescent pour le prochain match contre la Tchéquie, en raison d’un problème au genou.

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De la Fuente défend l’arrivée tardive de Yamal

De la Fuente a fermement rejeté les affirmations selon lesquelles Yamal bénéficierait d’un traitement de faveur. L’attaquant de Barcelone a été autorisé à rejoindre le rassemblement de l’équipe nationale plus tard que ses coéquipiers.

Yamal n’a pas fait le déplacement avec l’équipe pour le match de l’Espagne contre la Tchéquie en Ligue des nations, jeudi. L’adolescent souffre actuellement d’une inflammation du genou droit. Il a signalé cette gêne pour la première fois après la victoire 2-1 de Barcelone contre l’Atlético de Madrid. Le personnel médical de l’Espagne a évalué le problème et a choisi de le laisser dans son club pour qu’il y reçoive un premier traitement.

Le sélectionneur de l’Espagne dénonce les inventions et les mensonges des médias

De la Fuente a exprimé sa profonde frustration face à la couverture médiatique de l’arrivée tardive de Yamal. Le sélectionneur était visiblement contrarié par les suggestions selon lesquelles le jeune joueur bénéficierait d’un statut privilégié au sein du groupe.

« Ce qui me blesse le plus, ce sont les mensonges, le manque de rigueur, l’absence de véracité et les inventions », a déclaré De la Fuente, cité par ESPN. « C’est pourquoi j’en ai dit plus que je n’aurais peut-être dû, mais c’est le seul moyen pour que les gens connaissent la vérité. »

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Il a clairement indiqué qu’il ne tolérerait pas les fausses informations concernant l’entente au sein de son groupe : « Je ne supporte pas les gens qui essaient de vous tromper et qui mentent », a-t-il ajouté.

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La prudence médicale prime pour le jeune joueur de Barcelone

La décision de retarder l’arrivée de Yamal était purement médicale et visait à lui éviter un déplacement inutile. De la Fuente a souligné que le protocole habituel avait été suivi.

« Notre personnel médical l’a examiné et j’ai décidé que, pour lui éviter le déplacement, il valait mieux qu’il reste chez lui pour être soigné par son club, a-t-il expliqué. Lamine ne bénéficie d’aucun privilège particulier. Nous aurions fait la même chose pour n’importe quel autre joueur. »

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Yamal n’est pas le seul joueur à rejoindre le rassemblement en retard. L’attaquant de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal a lui aussi été retardé alors qu’il se remettait d’une maladie à Saint-Sébastien.

Yamal espéré pour le prochain match contre l’Angleterre

De la Fuente est resté en contact étroit avec Yamal toute la semaine. Le sélectionneur a confirmé que l’ailier se rétablissait bien. L’Espagne occupe actuellement la première place de son groupe de Ligue des nations avec 12 points et a déjà assuré sa qualification pour les quarts de finale. L’Angleterre suit à la deuxième place avec neuf points, ce qui fait de la rencontre de dimanche un duel crucial pour la première place.