Luis de la Fuente exprime sa « fierté et sa gratitude » envers la sélection espagnole après que l’Angleterre, réduite à dix, a mis fin à sa série de 43 matches sans défaite, un record européen, à Madrid

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Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a refusé de critiquer ses joueurs après la défaite 3-2 face à l’Angleterre, réduite à dix, dimanche en Ligue des nations de l’UEFA. Ce revers a mis fin à leur série de 43 matches sans défaite, un record européen. Malgré un sursaut en fin de match au Metropolitano, à Madrid, les champions du monde en titre ont reculé à la deuxième place du groupe A3.

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Une remontée tardive qui ne suffit pas

De la Fuente a vu son équipe être menée 3-0 avant l’heure de jeu. Harry Kane a transformé un penalty avant la pause, puis Ezri Konsa et Ben White ont marqué à leur tour. L’Espagne a retrouvé espoir lorsqu’Elliot Anderson a été expulsé pour une faute sur Lamine Yamal, permettant à Mikel Oyarzabal de marquer sur penalty. Nico Williams a inscrit un deuxième but à la 75e minute, mais les Espagnols ne sont pas parvenus à égaliser.

Le sélectionneur salue une série d’invincibilité historique

La défaite de dimanche a mis fin à une série de 968 jours sans défaite, qui remontait à un revers en amical contre la Colombie en mars 2024. Il s’agit de la plus longue série d’invincibilité d’une sélection européenne, toutes compétitions confondues, hors séances de tirs au but.

Refusant de faire le moindre reproche à ses joueurs après le coup de sifflet final, De la Fuente a déclaré : « Je n’ai que des mots de fierté et de gratitude pour les joueurs, et je tiens à souligner ce qui a été accompli jusqu’ici. Celui qui viendra après moi devra faire mieux. Je suis fier de ce parcours fantastique et de tout ce qui nous attend. »

« Il faut savoir gagner et savoir perdre. Pendant les 30 premières minutes, nous avons été dépassés. [L’Angleterre] a été meilleure ; elle a imposé sa domination. Ensuite, les choses ont changé. Nous avons eu quelques occasions et, alors que nous étions menés 0-3, il faut reconnaître ce que nous avons fait. »

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« Mais il n’y a aucune excuse. Leur gardien a été décisif. Ce score de 0-3 et la première demi-heure nous ont vraiment compliqué la tâche face à un adversaire très solide. »

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Les blessures s’ajoutent à un début de match difficile

Ce résultat ne constitue que la deuxième défaite à domicile des Espagnols en 41 matches, la précédente étant un autre revers 3-2 contre l’Angleterre en octobre 2018. C’est aussi leur première défaite à Madrid depuis celle subie face à l’Angleterre en février 1987.

Évoquant les problèmes physiques de son groupe, De la Fuente a ajouté : « Quand les matches commencent mal, les difficultés s’accumulent. [Marc] Pubill avait un problème à la cheville, [Pau] Cubarsi une élongation musculaire, [Martin] Zubimendi aussi... Mais nous avons réussi à réagir et les joueurs ont tout donné. »

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« C’est dommage de ne pas avoir au moins obtenu le nul, mais je suis fier, et je le répète encore et encore, de ce groupe de joueurs fantastique. »

Deuxième de son groupe, l’Espagne attend le tirage au sort de la phase à élimination directe

Après avoir remporté ses cinq premiers matches dans le groupe A3 et assuré sa qualification pour la phase à élimination directe avant le match décisif de dimanche, l’Espagne disputera tout de même les quarts de finale de la Ligue des nations en mars, malgré la première place cédée à l’Angleterre. Toutefois, sa deuxième place signifie qu’elle affrontera désormais l’un des autres vainqueurs de groupe lors des quarts de finale, au printemps prochain. D’ici là, De la Fuente espère que Marc Pubill, Pau Cubarsi et Martin Zubimendi se remettront rapidement de leurs blessures respectives après leur retour en club.