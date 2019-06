L'UEFA suspend les procédures de Fair-play financier visant l'AC Milan

L'UEFA affirme avoir suspendu les procédures de Fair-play financier visant l'AC Milan.

L'UEFA annonce avoir suspendu mercredi les procédures engagées à l'encontre du club italien de l' pour non-respect des règles du fair-play financier, jusqu'à ce qu'un appel déposé auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) soit tranché. « La suspension des procédures restera en vigueur jusqu'à ce qu'une décision soit prise dans l'appel en cours devant le TAS », a annoncé l'institution de gouvernance du football européen dans un communiqué relayé par l'AFP.

La suspension reste en vigueur

Sanctionné il ya quelques mois, lui qui n'arrivait pas à satisfaire les demandes de rentabilité de l'instance continentale sur les trois dernières années, le club de la Via Turati était sous la menace d'une exclusion de la , pour laquelle il s'est qualifié sportivement. Mais ce n'est pas la première fois que le club rossonero a des démêlés avec l'UEFA.

Il ya un an, le club lombard avait en effet été exclu de la campagne suivante de la Ligue Europa, pour non-respect des principes du fair-play financier pour la période de trois ans préalable (2014-2017). Néanmoins un mois plus tard, le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait brisé cet arrêté, permettant ainsi à l'équipe lomarde de participer à la Ligue Europa..

À la fin de l'année dernière, les dirigeants et spécialistes financiers de l'UEFA avaient révisé leur décision et prononcé une amende de 12 millions d'euros contre le club et l'avaient suspendu avec sursis, avec comme épée de Damocles une exlusion de l'une des compétitions organisées par l'instance européenne en 2022-2023 ou 2023-2024 s'il n'était pas régularisé au 30 juin 2021. L'AC Milan a également fait appel de cette décision devant le TAS, lequel n'a pas encore rendu son jugement.