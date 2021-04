L'UEFA ouvre une enquête disciplinaire sur Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant de l'AC Milan, fait objet d'une investigation en raison de son implication supposée dans une société de paris.

L'UEFA a ouvert une enquête sur les allégations selon lesquelles Zlatan Ibrahimovic aurait un intérêt financier dans une société de paris.

L'international suédois impressionne toujours sur le terrain à l'âge de 39 ans et a signé un nouveau contrat avec l'AC Milan la semaine dernière.

Cependant, des problèmes hors du terrain menacent d'éclipser le crépuscule de sa carrière, l'UEFA ayant nommé un inspecteur pour examiner les allégations.

Dans une déclaration sur son site Web, l'UEFA a déclaré: «Conformément à l'article 31 (4) du Règlement disciplinaire de l'UEFA, un inspecteur d'éthique et de discipline de l'UEFA a été nommé aujourd'hui pour mener une enquête disciplinaire concernant une violation potentielle du Règlement disciplinaire de l'UEFA par M. Zlatan Ibrahimovic pour avoir un intérêt financier présumé dans une société de paris. De plus amples informations à ce sujet seront mises à disposition en temps voulu.»

Ibra dans l'oeil du cyclone

L’UEFA a été brève dans la déclaration qu’elle a publiée, mais l’enquête fait suite à un rapport publié en Suède, le pays d'Ibra, et selon lequel l'ancien parisien pourrait se voir infliger une interdiction des terrains en raison de liens présumés avec la société de paris Bethard.

Le journal Aftonbladet a rapporté plus tôt en avril que la société d’Ibrahimovic, Unknown AB, détient des actions dans Bethard. Les règles de la FIFA et de l'UEFA interdisent aux joueurs d'avoir des intérêts financiers dans des sociétés de jeux d'argent, avec des amendes et des interdictions allant jusqu'à trois ans dans leurs règlements.

Zlatan est maintenant sous contrat à Milan jusqu'à l'été 2022, le club espérant qu'il sera le fer de lance d'un défi pour le titre de Serie A la saison prochaine.

L'attaquant aurait un programme très chargé durant l'année à venir car il est récemment revenu sur la scène internationale et a déclaré que son objectif était de jouer à la Coupe du monde 2022 au Qatar.