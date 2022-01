Lucien Favre ne ferme pas la porte à la Ligue 1 et confirme pour l’OL

Il est considéré comme l’un des entraîneurs au jeu le plus séduisant d’Europe depuis une dizaine d’années. Pourtant, Lucien Favre est au chômage forcé depuis un an et son départ du Borussia Dortmund. Malgré des bons états de service au Borussia Mönchengladbach et à l’OGC Nice, l’entraîneur suisse n’a pas retrouvé de club ces douze derniers mois.

Il a pourtant été annoncé du côté de la Premier League (Newcastle, Crystal Palace, Manchester United) ou même en France. Mais après des années au haut niveau, Favre avait besoin de souffler.

"J’avais besoin de prendre une pause, a-t-il avoué dans les colonnes de L’Equipe. Mais maintenant, c'est bon, poursuit-il. Je vais recommencer, je suis encore trop jeune pour arrêter maintenant, je suis en bonne santé, actif, et ce n'est pas pour moi de rester comme ça à la maison. Même si je ne veux pas me lancer dans n'importe quel projet."

Ayant en contacts avancés avec Crystal Palace, Lucien Favre veut donc trouver le bon projet avant de se lancer. Une volonté qui n’est pas s’en rappeler un certain Laurent Blanc qui, à force de repousser les avances, s’est retrouvé du côté du Qatar.

Favre et Lyon, rendez-vous manqué

Ayant fait les beaux jours de Nice, le Suisse peut-il revenir en France ? Le principal intéressé ne dit pas non, lui qui aurait pu rejoindre la Ligue 1 bien avant les Aiglons avec l’Olympique Lyonnais.

"C'est une possibilité d'entraîner en France, mais l'Europe est grande", a-t-il répondu au quotidien sportif, laissant planer le doute.

"L’OL ? Ma situation avec Mönchengladbach à ce moment-là était un peu compliquée, parce que j'étais encore sous contrat avec le club, même si je n'étais plus entraîneur. Et c'était encore un peu tôt pour moi. Mais j'avais eu un très bon feeling avec le président."

L’histoire manquée en 2015 peut-elle se concrétiser dans un avenir proche ? Jean-Michel Aulas a récemment mis la pression sur Peter Bosz et rappelé que des profils comme celui de Laurent Blanc lui plaisaient. De même pour celui de Favre ?