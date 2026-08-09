Luciano Valente se réjouit de l’arrivée du joueur de Feyenoord : « C’est un joueur fantastique »

Le tout nouveau capitaine du Feyenoord, Luciano Valente, a inscrit dimanche l’unique but du derby de la ville contre le Sparta (0-1). Après la rencontre, le milieu de terrain s’est présenté au micro d’ESPN, où il a notamment évoqué son capitanat et sa collaboration avec Gjivai Zechiël.

Valente est très élogieux à l’égard de Zechiël. « Gjivai est un joueur fantastique. Je suis très heureux qu’il soit ici. Je m’entends très bien avec lui et nous travaillons beaucoup ensemble. Cela s’est aussi bien vu aujourd’hui. »

Valente fait notamment référence au but de l’ouverture du score, préparé par Zechiël. « C’est tout simplement un ballon exceptionnel. Nous travaillons beaucoup là-dessus », dit-il. Dans le même temps, le milieu reconnaît que les occasions manquées ont failli coûter cher au Feyenoord en fin de match.

Nouveau rôle

« J’ai dû venir au bureau, et le staff m’a alors expliqué comment il me voyait. Ils savent comment une partie de l’année dernière s’est déroulée », raconte Valente. « Le staff m’a ensuite demandé si j’étais ouvert au capitanat. »

« Je pense que c’est une très belle évolution pour ma carrière. Je ressens aussi cette responsabilité », poursuit Valente, qui remarque qu’il a le soutien de ses coéquipiers.

La saison dernière, le capitanat était un hot topic chez les Rotterdamois. Robin van Persie avait désigné Sem Steijn comme capitaine et retiré le brassard à Quinten Timber. Finalement, Timon Wellenreuther est devenu le capitaine du Feyenoord.

Le milieu de terrain de 22 ans ne ressent pas de pression supplémentaire dans son nouveau rôle. « Bien sûr, on regarde beaucoup plus un capitaine, mais pour moi, cela ne ressemble pas à de la pression. J’y vois surtout une responsabilité et je veux assumer une certaine forme de leadership pendant les matches. Je n’ai pas hésité à le faire », conclut-il.