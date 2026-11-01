Luciano Valente rappelle une légende portugaise à Rafael van der Vaart : « Vous le connaissez ? »

Le Feyenoord a laissé échapper de précieux points samedi soir contre Fortuna Sittard. Luciano Valente a inscrit le but du 1-0 et livré une nouvelle prestation convaincante, sans toutefois pouvoir empêcher les Limbourgeois d’arracher le nul (1-1). Dans Studio Voetbal, le consultant Rafael van der Vaart se dit profondément impressionné par le milieu de terrain, qu’il compare à l’ancien grand joueur et actuel président de Benfica, Rui Costa.

« Le Feyenoord s’est vraiment créé beaucoup d’occasions, mais n’a pas su marquer », commence la consultante Imke Courtois. « Cela reste vraiment une bonne équipe. On sent que le côté droit est fait pour les combinaisons entre Read, Hadj Moussa et Zechiël, qui vient s’y associer. À gauche, il y a Valente, qui repique dans l’axe et qui est génial. »

Pour Van der Vaart aussi, Valente a été le joueur le plus en vue à De Kuip. « C’est aussi parce que j’ai vu une passe qui m’a fait penser : là, c’est vraiment… Il entre aussi beaucoup plus souvent dans la surface que la saison dernière. »

Van der Vaart voit alors une superbe passe en profondeur de Valente pour Zechiël, qui n’a pas concrétisé l’occasion et a tiré dans le petit filet. « Il n’y a rien à ajouter. Je suis presque content qu’il ait raté, parce que ça rend la passe encore plus belle. »

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« Je trouve vraiment qu’il ressemble à Rui Costa, je l’ai déjà dit plusieurs fois. Vous le connaissez ? », demande Van der Vaart à voix haute. La présentatrice Eline de Zeeuw ne voit pas de qui il parle. « Koster ? »

« Il jouait à Milan, portait lui aussi les chaussettes basses et jouait avec une grande facilité. Il lui ressemble énormément », conclut Van der Vaart. Costa a disputé 94 matches internationaux avec le Portugal et était notamment réputé pour sa technique, ses passes en profondeur et son contrôle du ballon.

Au début de sa carrière, Costa a joué trois ans à Benfica avant de rejoindre la Fiorentina, à une époque où la Serie A était, selon beaucoup, le meilleur championnat du monde. À Florence, Costa formait un duo redoutable avec Gabriel Batistuta, avant de rejoindre l’AC Milan en 2001.

Après avoir notamment remporté la Ligue des champions en 2003, Il Maestro est revenu à Benfica, où il a terminé sa carrière en 2008. Cette année-là, il est immédiatement devenu directeur sportif de Benfica, un poste qu’il a occupé pendant pas moins de treize ans. Depuis 2021, il est président de « son » Benfica.