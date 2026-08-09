Luciano Valente offre au Feyenoord un court succès dans le derby après une pluie d’occasions et échappe au pire dans le temps additionnel

Le derby rotterdamois s’est soldé par une victoire 0-1 de Feyenoord. Luciano Valente a mené son équipe vers le succès en tant que capitaine. Les Rotterdamois se sont créé suffisamment d’occasions pour plier le match plus tôt, mais n’ont trouvé le chemin des filets qu’une seule fois.

Dès la première minute, Ayase Ueda s’est procuré une énorme occasion. L’attaquant a pu placer une tête seul à l’intérieur des six mètres, mais n’a pas cadré sa tentative. Le Sparta était immédiatement prévenu. Quelques minutes plus tard, Anis Hadj Moussa a bien trouvé le chemin des filets, mais l’attaquant était hors jeu, ce qui a laissé le score vierge au tableau d’affichage.

Le derby a connu un début de match intense, avec deux équipes dangereuses d’entrée. Feyenoord a joué avec facilité et a régulièrement combiné jusqu’aux abords de la surface, sans toutefois se créer encore beaucoup de grosses occasions. Le Sparta a profité des grands espaces dans la défense de Feyenoord et s’est ainsi procuré de belles opportunités.

Le Sparta a gardé ses lignes resserrées, obligeant Feyenoord à chercher une ouverture dans les petits espaces. Après 35 minutes, l’équipe de Giovanni van Bronckhorst a fini par la trouver. Gjivai Zechiël a centré et a trouvé Valente, qui n’a pas hésité une seconde et a transformé ce service en but du 0-1.

Au retour des vestiaires, Feyenoord a tout de suite très bien repris. Valente a de nouveau mis Ueda en position, mais l’attaquant n’est pas parvenu à inscrire son premier but de la saison. L’offensive de Feyenoord s’est poursuivie, avec trois occasions à la clé. Valente, Zechiël et Hadj Moussa n’ont pas vu leurs tentatives finir au fond des filets.

Feyenoord a toutefois retenu son souffle un instant lorsque Givairo Read s’est écroulé sur la pelouse en souffrant visiblement. Ayoni Santos a poursuivi son geste après un long ballon et a touché le latéral gauche au genou, qui a semblé partir en hyperextension. Read a été soigné pendant plusieurs minutes, mais a finalement pu continuer.

Feyenoord a semblé de moins en moins concentré. Après la pause fraîcheur, le Sparta est parti nettement à la recherche de l’égalisation et les espaces sont devenus de plus en plus grands au sein de l’équipe de Rotterdam-Sud. Cela n’a toutefois pas débouché sur de grosses occasions pour le club de Spangen.

Alors que, durant la première heure, rien ne semblait pouvoir inquiéter Feyenoord, le suspense est resté entier jusqu’au bout à cause des occasions manquées. Peu avant la fin, Milan Zonneveld a semblé remettre le Sparta à hauteur, mais il était hors jeu et le but a été refusé. Dans la toute dernière seconde, Zonneveld a encore semblé marquer, mais, dans la préparation de sa belle tête, il a donné un coup de coude. Ce but aussi a été refusé. Feyenoord a ainsi préservé son avance de 0-1 et Van Bronckhorst a décroché ses trois premiers points.