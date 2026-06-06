Luciano Valente (Feyenoord) répond aux critiques récurrentes par un tatouage

« Prends le risque ou laisse passer ta chance. » C’est ce qui est tatoué sur la jambe de Luciano Valente. Le milieu de terrain de 22 ans a eu cette idée après son transfert au Feyenoord l’été dernier.

Dans le Feyenoord Magazine, il livre son explication : « J’ai gravé ces mots car, dès mon arrivée, tout le monde avait un avis ; on se demandait si j’en serais capable. »

« Chaque jour, quand j’ouvrais Instagram, je voyais ma propre photo. On se dit qu’on va ignorer ces messages et continuer à scroller, mais, dans les faits, on n’y parvient pas », explique le joueur.

Le double international néerlandais a toutefois trouvé la parade. « Je savais que je pouvais toujours compter sur mes parents, et c’est toujours le cas aujourd’hui. »

« C’est une façon très rassurante de se montrer, de faire des choses qui nous plaisent. Et si parfois on échoue, ça fait partie du jeu. Chez nous, on voit les choses ainsi : tout ne se passe jamais bien dans la vie. »

« Tout part d’une solide confiance en soi et en ses choix. Avant cette saison, j’avais pleinement confiance en mon transfert au Feyenoord. Il faut savoir encaisser les critiques et ne pas se prendre trop au sérieux », conclut Valente.

Lors de sa première saison, Valente a disputé 43 matchs officiels sous les couleurs de Feyenoord, inscrivant trois buts et délivrant neuf passes décisives.