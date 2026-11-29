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Luciano Valente regrette le nul 1-1 de Feyenoord face à l’Ajax dans le Klassieker. Selon le capitaine des Rotterdamois, son équipe pouvait faire bien mieux. Il juge le penalty manqué par Nacho Ferri « très frustrant ».

« Je pense qu’on méritait mieux aujourd’hui », déclare Valente au micro d’ESPN. « Je crois que c’est le sentiment général. »

« Nous avons très mal commencé, comme contre Porto. Ensuite, après le but, nous avons vraiment pris le contrôle du match et l’avons gardé jusqu’au bout. »

« Nous ne nous sommes pas non plus créé de véritables occasions franches, mais il me semble évident que nous avons maîtrisé le match et méritions mieux », poursuit Valente. « Nous progressons étape par étape. Contre Porto, et encore aujourd’hui. Seulement, il nous manque l’essentiel aujourd’hui : les trois points. »

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Hans Kraay junior demande ensuite à Valente si Nacho Ferri, qui n’était pas à son aise dans ce match, figure en tête de la liste des tireurs de penalty. « Oui, Ferri est le numéro un », répond clairement Valente.

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Il n’a donc pas hésité à en discuter et a choisi de laisser l’Espagnol se concentrer pleinement. « Il est désormais le numéro un et je pense donc qu’il doit pouvoir se concentrer et tirer le penalty. »

« Si tu figures sur la liste et qu’il approuve ce choix, tu dois être prêt. Le fait qu’il ait manqué son tir cette fois n’y change rien. Ferri est un attaquant et il veut marquer. Son échec aujourd’hui est frustrant pour nous. Mais il doit garder la tête haute et aller de l’avant. »

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Pour Ferri, ce penalty manqué illustre la période qu’il traverse. L’attaquant n’a marqué qu’une fois lors de ses huit derniers matches, toutes compétitions confondues.

« Au bout du compte, nous devons gagner ce match », regrette enfin Valente après ce nul. « Cela fait un moment que nous n’y sommes pas parvenus, mais il y avait au moins de l’énergie aujourd’hui. C’est un point positif. »