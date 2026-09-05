Luciano Valente a un avis très clair sur l’absence d’Anis Hadj Moussa après NEC - Feyenoord

Le capitaine de Feyenoord, Luciano Valente, est extrêmement fier de son équipe après la victoire 1-3 sur la pelouse de NEC. Les Rotterdamois ont connu une préparation quelque peu mouvementée en raison du feuilleton des transferts autour d’Anis Hadj Moussa, mais la performance n’en est que « plus remarquable », a raconté Valente au micro d’ESPN.

« Je ne veux pas trop en parler, il est évidemment clair de tout ce qui se passe », réagit Valente au sujet de la situation de Hadj Moussa. « Il s’agit de grosses sommes, donc c’est compliqué pour quelqu’un. Ce qui se passera finalement, c’est à eux de le décider. Je ne veux pas trop m’en mêler. »

L’ailier algérien pourrait, selon les informations, gagner quelque 50 millions d’euros sur cinq ans à Ittihad Club. Mais pour cela, Feyenoord doit encore le laisser partir, ce qui n’a pas encore été le cas pour l’instant. Une offre d’environ 40 millions d’euros se trouve actuellement sur la table à De Kuip.

« Bien sûr que c’est embêtant, cela apporte un peu d’agitation », telle est l’opinion limpide de Valente sur l’absence de son coéquipier. « Mais c’est d’autant plus remarquable de voir comment nous nous sommes présentés ici aujourd’hui en équipe. Nous avons très bien géré cela, c’est ce que les supporters veulent voir. »

Celui qui a occupé le devant de la scène à Feyenoord en seconde période, c’est le débutant de dix-sept ans Jerayno Schaken. Grâce à son but, il est devenu le plus jeune débutant buteur de l’histoire de l’Eredivisie.

« Un phénomène, hein », sourit Valente. « Non, il ne faut pas aller trop vite. Il se débrouille super bien à l’entraînement et il a pu saisir sa chance aujourd’hui. Quel but, c’est de la qualité. »

« Je suis super fier de lui. Ce qui est beau aussi, c’est qu’après son but, il a joué avec beaucoup de maturité. C’est très impressionnant à son âge, qu’il ne cherche pas uniquement ce genre d’actions. Il a géré cela avec une grande maturité jusqu’au bout. »